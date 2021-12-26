Burcu Esmersoy’un 15 yaş küçük sevgilisine bakın! ‘Bu ilişki bana çok iyi geldi’ diyen Burcu biricik aşkıyla ilk kez el ele!
Burcu Esmersoy'un 15 yaş küçük sevgilisine bakın! 2019 yılında iş insanı Berk Suyabatmaz'dan boşanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bir süre önce kendisinden 15 yaş küçük olan Nazım Akmandil ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlk kez el ele görüntülenen ünlü çiftten Burcu Esmersoy, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Bu ilişki bana çok iyi geldi. Sanki uzun yıllardır birlikteymişiz gibi hissediyorum" ifadelerini kullanan Esmersoy, "Yeniden evlenecek misiniz?" şeklindeki soruya verdiği cevapla ise dikkat çekti. İşte detaylar...
26.12.2021 00:29
- Son Güncelleme: 26.12.2021 00:50
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 2019 yılında iş insanı Berk Suyabatmaz ile evliliğini sonlandırmıştı. Esmersoy, geçen günlerde ise yeni bir aşka yelken açtığı haberleriyle gündeme gelmişti.
Kendisinden 15 yaş küçük olan Nazım Akmandil ile aşk yaşayan Burcu Esmersoy, sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi.
Basın mensuplarının sorunları cevaplayan Burcu Esmersoy, "Bu ilişki bana çok iyi geldi. Sanki uzun yıllardır birlikteymişiz gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.