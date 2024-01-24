Yıldız'a bak sen! Yıldız Tilbe dans etti karın kaslarını görenler hayret etti! Sokak ortasında deliye dönen Yıldız Tilbe...

Delikanlım, Ummadığım anda, Çabuk Olalım Aşkım gibi pek çok sevilen şarkıyı seslendiren ünlü şarkıcı ve söz yazarı Yıldız Tilbe, durdu durdu bombayı patlattı. Tarzı ve hayata karşı duruşu ile kendine has özellikleri olan Yıldız Tilbe önceki gün sokak ortasında çılgına dönmüş, gazetecilere çıkışmıştı geçtiğimiz günlerde. Tilbe bu kez, karın kaslarıyla gündemde.