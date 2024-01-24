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Yıldız'a bak sen! Yıldız Tilbe dans etti karın kaslarını görenler hayret etti! Sokak ortasında deliye dönen Yıldız Tilbe...

Delikanlım, Ummadığım anda, Çabuk Olalım Aşkım gibi pek çok sevilen şarkıyı seslendiren ünlü şarkıcı ve söz yazarı Yıldız Tilbe, durdu durdu bombayı patlattı. Tarzı ve hayata karşı duruşu ile kendine has özellikleri olan Yıldız Tilbe önceki gün sokak ortasında çılgına dönmüş, gazetecilere çıkışmıştı geçtiğimiz günlerde. Tilbe bu kez, karın kaslarıyla gündemde.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 11:56 Güncelleme 24 Ocak 2024, 11:56
Yıldız’a bak sen! Yıldız Tilbe dans etti karın kaslarını görenler hayret etti! Sokak ortasında deliye dönen Yıldız Tilbe... 1

'Delikanlım', 'Çabuk Olalım Aşkım', 'Yürü Anca Gidersin' gibi şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı.

Yıldız’a bak sen! Yıldız Tilbe dans etti karın kaslarını görenler hayret etti! Sokak ortasında deliye dönen Yıldız Tilbe... 2

Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı bir mekanda bir genci öpmesiyle çok konuşulmuştu Tilbe.

Yıldız’a bak sen! Yıldız Tilbe dans etti karın kaslarını görenler hayret etti! Sokak ortasında deliye dönen Yıldız Tilbe... 3

Yıldız Tilbe'nin genç bir adamı öptüğü görüntüler sosyal medyada "Yeni aşkı" olarak yayılmıştı.

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