27 yıllık evliliğini biten Arzum Onan en cesur haliyle ortalığı yakıp geçti! İlk yorum Yeşilçam güzel Filiz Akın’dan!

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ , 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırmış, boşanmaya el ele giden çift günlerce konuşulmuştu.

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O gün bugündür her hareketleriyle magazin gündeminde kendilerine yer bulan ikiliden Arzum Onan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu.