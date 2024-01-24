27 yıllık evliliğini biten Arzum Onan en cesur haliyle ortalığı yakıp geçti! İlk yorum Yeşilçam güzel Filiz Akın’dan!

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini geçen sene sonlandıran Arzum Onan, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla gündem oldu. Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle kamera karşısına geçen Onan, kısa sürede sosyal medyayı sallarken ilk yorum Yeşilçam güzeli Filiz Akın'dan geldi. İşte Arzum Onan'ın o paylaşımı...
Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırmış, boşanmaya el ele giden çift günlerce konuşulmuştu.
O gün bugündür her hareketleriyle magazin gündeminde kendilerine yer bulan ikiliden Arzum Onan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu.
Boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına hız veren Onan, en doğal haliyle yakın çekim yaptığı bir selfieyi takipçileriyle paylaştı.