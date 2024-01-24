11 yıl önce evlenmişti! Aslı Tandoğan’dan aldatma açıklaması! “Aşk ve sevgi için taviz veriyorsun” 2 çocuk annesi Aslı...

Dudaktan Kalbe dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Aslı Tandoğan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 11 yıl önce nikah masasına oturan iki çocuk annesi Tandoğan, şimdi ise aldatma açıklamasıyla gündeme geldi. "Aşk ve sevgi için taviz veriyorsun" diyen Tandoğan'ın açıklaması çok konuşulurken ünlü ismin eşi bakın kim çıktı.
2003 yılında 'Gülüm' filmi ile ilk kez kamera karşısına geçen Aslı Tandoğan, 'Ahh İstanbul', 'Aşka Sürgün', 'Kabadayı', 'Dudaktan Kalbe', 'Kapalıçarşı' ve 'Muhtesem Yüzyil: Kösem' gibi yapımlarda rol aldı.
11 yıl önce nikah masasına oturan iki çocuk annesi Tandoğan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü oyuncu, şimdi ise aldatma sorusuna verdiği yanıtla konuşuldu.