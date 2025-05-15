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Yeşilçam yıldızı Harika Avcı hastalığını açıkladı! Şoke eden sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak!

Hem yeteneği hem güzelliğiyle 80'li yıllara damga vuran Harika Avcı, zaman zaman maddi sıkıntılar yaşadığı ve zor günler geçirdiği yönündeki iddialarla gündem olmuştu. Hayranları tarafından son hali ve sağlık durumu merak edilen Yeşilçam yıldızından üzen açıklama geldi. "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak" diyen Avcı, hastalığını açıkladı.

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 10:30 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 10:30
Yeşilçam yıldızı Harika Avcı hastalığını açıkladı! Şoke eden sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak!

Gerçek adı Nermin Ocak olan 64 yaşındaki Harika Avcı, sinemanın yanı sıra seslendirdiği şarkılarıyla da bir döneme damga vurdu ve sevenlerinde unutulmaz izler bıraktı.

Yeşilçam yıldızı Harika Avcı hastalığını açıkladı! Şoke eden sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak!

Dillere destan güzelliğiyle de milyonların beğenisini kazanan Yeşilçam yıldızı, son yıllarda maddi sıkıntılar yaşadığı ve zor günler geçirdiği yönündeki iddialarla gündem oldu.

Yeşilçam yıldızı Harika Avcı hastalığını açıkladı! Şoke eden sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak!

Hayranları tarafından son hali ve sağlık durumu merak edilen Yeşilçam yıldızından üzen açıklama geldi.

Yeşilçam yıldızı Harika Avcı hastalığını açıkladı! Şoke eden sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak!

Onur Akay, bir dönemin en popüler isimlerinden olan Avcı'nın merak edilmesi üzerine yine açıklamalar yaptı.

Yeşilçam yıldızı Harika Avcı hastalığını açıkladı! Şoke eden sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak!

"Ben bile aramayı unutmuşum ki; onun üzerine aradım ve Harika abla ile konuştuk" diyen Akay, Harika Avcı'nın son durumuna dair bilgileri aktardı.

Yeşilçam yıldızı Harika Avcı hastalığını açıkladı! Şoke eden sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak!

Akay, şu ifadeleri kullandı: "Harika abla, 'Onur, yarın sana bir şey söyleyeceğim' dedi. Bekledim ve konuştuğumuzda şunları dile getirdi: 'Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti.

Yeşilçam yıldızı Harika Avcı hastalığını açıkladı! Şoke eden sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak!

"ÖLMEYİ TARCİH ETTİM"

Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana.

Yeşilçam yıldızı Harika Avcı hastalığını açıkladı! Şoke eden sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak!

"HERKESİ AFFETTİM"

Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim' dedi. Bugün karaciğer sirozu ile mücadele ederken, tek derdi küçük dostunun güvende olması"