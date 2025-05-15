Yeşilçam yıldızı Harika Avcı hastalığını açıkladı! Şoke eden sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak!

Gerçek adı Nermin Ocak olan 64 yaşındaki Harika Avcı, sinemanın yanı sıra seslendirdiği şarkılarıyla da bir döneme damga vurdu ve sevenlerinde unutulmaz izler bıraktı.
Dillere destan güzelliğiyle de milyonların beğenisini kazanan Yeşilçam yıldızı, son yıllarda maddi sıkıntılar yaşadığı ve zor günler geçirdiği yönündeki iddialarla gündem oldu.
Hayranları tarafından son hali ve sağlık durumu merak edilen Yeşilçam yıldızından üzen açıklama geldi.
Onur Akay, bir dönemin en popüler isimlerinden olan Avcı'nın merak edilmesi üzerine yine açıklamalar yaptı.
"Ben bile aramayı unutmuşum ki; onun üzerine aradım ve Harika abla ile konuştuk" diyen Akay, Harika Avcı'nın son durumuna dair bilgileri aktardı.
Akay, şu ifadeleri kullandı: "Harika abla, 'Onur, yarın sana bir şey söyleyeceğim' dedi. Bekledim ve konuştuğumuzda şunları dile getirdi: 'Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti.
"ÖLMEYİ TARCİH ETTİM"
Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana.
"HERKESİ AFFETTİM"
Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim' dedi. Bugün karaciğer sirozu ile mücadele ederken, tek derdi küçük dostunun güvende olması"