Yeşilçam yıldızı Harika Avcı hastalığını açıkladı! Şoke eden sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak!

Gerçek adı Nermin Ocak olan 64 yaşındaki Harika Avcı, sinemanın yanı sıra seslendirdiği şarkılarıyla da bir döneme damga vurdu ve sevenlerinde unutulmaz izler bıraktı.

Dillere destan güzelliğiyle de milyonların beğenisini kazanan Yeşilçam yıldızı, son yıllarda maddi sıkıntılar yaşadığı ve zor günler geçirdiği yönündeki iddialarla gündem oldu.

Hayranları tarafından son hali ve sağlık durumu merak edilen Yeşilçam yıldızından üzen açıklama geldi.

Onur Akay, bir dönemin en popüler isimlerinden olan Avcı'nın merak edilmesi üzerine yine açıklamalar yaptı.