Yıldız Tilbe sokak ortasında çılgına döndü ortalığı inletti "Yeter artık bıktım sizden" Kimsenin bir türlü yatışramadığı Tilbe...

Delikanlım, Ummadığım anda, Çabuk Olalım Aşkım gibi pek çok sevilen şarkıyı seslendiren ünlü şarkıcı ve söz yazarı Yıldız Tilbe, durdu durdu bombayı patlattı. Tarzı ve hayata karşı duruşu ile kendine has özellikleri olan Yıldız Tilbe önceki gün sokak ortasında çılgına döndü. Sinirlerine hakim olamayan Tilbe "Yeter artık bıktım sizden" sözleriyle ortalığı inletti.