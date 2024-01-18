Ağlayarak cezaevine girmişti | Dilan Polat ve Sıla Doğu'dan yeni mektup 📧 Yazdıkları hayrete düşürdü: "Ciğerim sızlıyor"

Başına taktığı dolarları, milyonlarca liralık arabaları ve başından aşağı dökülen güllerle sık sık 'görgüsüz' yorumlarının hedefi olan Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu kara para aklama suçu kapsamında cezaevine girmişti. Olayda her gün başka bir detay çıkmaya devam ederken, Dilan Polat ve Sıla Doğu cezaevinden yazdığı mektupla gündeme geldi. Okuyanlar bu kadar da olmaz tepkisi verdi. Peki Dilan Polat ve Sıla Doğu mektupta ne yazdı? İşte detaylar..