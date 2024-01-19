6 ay önce Bülent Şakrak'tan boşanan Ceyda Düvenci’nin ilk göz ağrısına bakın! İlk yorum Arzum Onan’dan! “Harika bir genç kız oldu”

2013'te boşandığı Engin Akgün'ten Melisa adında bir kızı olan Ceyda Düvenci, 2015 yılında nikah masasına oturduğu Bülent Şakrak'la geçen Temmuz ayında yollarını ayırdı. Oğlu Ali'nin babasıyla boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına hız veren Düvenci, Instagram pozlarıyla sık sık gündem oldu. Ünlü oyuncu, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Maaile paylaşımda bulunan Düvenci'nin kızı Melisa ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Arzum Onan'ın da kayıtsız kalmadığı paylaşıma "Harika bir genç kız oldu", "Kızının büyümüş ve güzelleşmiş" yorumları yapıldı.
2008'te nikah masasına oturduğu Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı olan Ceyda Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile dünyaevine girdi. Ancak mutlu aile pozlarıyla parmak ısırtan çifte nazar değdi.
Ünlü çift, geçen Temmuz ayında 8 yıllık evliliklerini 15 dakikada resmen sonlandırdı. Ayrılık sürecinde sık sık gündem olan ikili, boşanma sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Sosyal medyayı aktif kullanan Düvenci, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.