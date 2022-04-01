Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez’in güzelliği genetik! Annesi Damla Sönmez'i solda sıfır bıraktı! İşte Damla Sönmez'in annesi
Son olarak dizisinde canlandırdığı Efsun karakteriyle izleyici karşısına çıkan ve yapımın final yapmasının ardından Saygı dizisinin kadrosuna dahil olan Damla Sönmez, şimdilder Murat Yıldırım'la başrolünü paylaştığı Aziz dizisinde Dilruba karakterine hayat veriyor. O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında Murat Boz'la olan yakınlaşması sonrası sevgililik iddialarıyla gündemden düşmeyen Damla Sönmez hakkında araştırma yapanlar annesi Figen'i görünce şaştı kaldı. Damla'nın güzelliği anneden.
01.04.2022 14:59 - Son Güncelleme: 01.04.2022 14:59