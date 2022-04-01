Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez’in güzelliği genetik! Annesi Damla Sönmez’i solda sıfır bıraktı! İşte Damla Sönmez’in annesi

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Damla Sönmez. Aziz dizisinde Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez'in adı bir süre önce Murat Boz'la aşk iddialarına karışmıştı. Ancak ne Boz'dan ne de Sönmez'den iddialara kesin bir yanıt gelmemişti.