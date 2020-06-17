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Survivor'da kim elendi? Acun Ilıcalı Survivor SMS sonuçlarını açıkladı (16 Haziran 2020)
Survivor'da kim elendi? Acun Ilıcalı Survivor SMS sonuçlarını açıkladı (16 Haziran 2020)
Acun Ilıcalı'nın izlenme rekorları kıran programı Survivor 2020'de dün akşam (16 haziran 2020) belirlenen SMS sonuçları merak konusu oldu. Survivor'da çeyrek finalistler belirlendi. Geriye sadece 9 kişinin kaldığı Survivor'da hayallerine veda eden ismi Acun Ilıcalı açıkladı. Ardahan, Berkan, Cemal Can, Nisa, Barış, Sercan, Evrim, Elif ve Yasin'in yarıştığı Survivor 2020'de büyük heyecana sahne olan iletişim oyunu oldukça çekişmeli geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Mavi takımı 10-5 skoruyla kazanmayı başardı ve aileleriyle görüntülü konuşma hakkı kazandı. Peki Survivor'dan kim elendi?
17.06.2020 12:57
- Son Güncelleme: 17.06.2020 13:12
Survivor 2020'de dün yaşanan eleme sonrası yarışmacı sayısı 8'e düştü. Çeyrek final heyecanının başlamasıyla birlikte yarışmanın kuralları da yeniden değişti. Yapımcı Acun Ilıcalı, ada konseyinde Survivor'ın yeni düzenini ve eleme sistemini anlattı. Survivor'dan elenen isim ise bakın kim oldu...
İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da büyük heyecana sahne olan iletişim oyunu oldukça çekişmeli geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Mavi takımı 10-5 skoruyla kazanmayı başardı ve aileleriyle görüntülü konuşma hakkı kazandı...
TARİHTE İLK: TÜM TAKIM ELEME ADAYI!
Survivor'da Elif'in hem dokunulmazlığı olması hem de sakatlığı dolayısıyla konseyde olamaması ve her hafta 4 eleme adayı çıkmasının nedeniyle Ardahan'ın ardından tüm takım aday oldu ve Survivor tarihinde bir ilk yaşandı. Böylelikle Ardahan, Yasin, Sercan ve Evrim eleme adayı oldu...
SMS 1.'Sİ YASİN OBUZ OLDU!
Survivor'da bu hafta eleme adayları arasında yer alan Yasin Obuz, SMS 1.'si oldu ve çeyrek finale kalan 6. yarışmacı oldu. Böylelikle Survivor'a veda edecek ismin Ardahan, Sercan ya da Evrim'den biri olacağı kesinleşti...
VE ELENEN İSİM ARDAHAN ÖZKANBAŞ...
Survivor'da bu akşam hayallerine veda eden isim Ardahan Özkanbaş oldu...