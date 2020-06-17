Survivor'da kim elendi? Acun Ilıcalı Survivor SMS sonuçlarını açıkladı (16 Haziran 2020)

TARİHTE İLK: TÜM TAKIM ELEME ADAYI!

Survivor'da Elif'in hem dokunulmazlığı olması hem de sakatlığı dolayısıyla konseyde olamaması ve her hafta 4 eleme adayı çıkmasının nedeniyle Ardahan'ın ardından tüm takım aday oldu ve Survivor tarihinde bir ilk yaşandı. Böylelikle Ardahan, Yasin, Sercan ve Evrim eleme adayı oldu...