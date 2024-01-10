Yıldız Tilbe bu kez şarkılarıyla değil sözleriyle yürek yaktı "Bir daha şarkı yapmam imkansız eskilerle idare edin"

Delikanlım, Ummadığım anda, Çabuk Olalım Aşkım gibi pek çok sevilen şarkıyı seslendiren ünlü şarkıcı ve söz yazarı Yıldız Tilbe, durdu durdu bombayı patlattı. Tarzı ve hayata karşı duruşu ile kendine has özellikleri olan Yıldız Tilbe, son yaptığı açıklamayla herkesi üzdü. Aynı tadı veren şarkıları yapmanın imkansız olduğunu söyleyen Tilbe "Eskilerle idare edin" dedi. İşte detaylar...