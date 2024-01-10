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Yıldız Tilbe bu kez şarkılarıyla değil sözleriyle yürek yaktı "Bir daha şarkı yapmam imkansız eskilerle idare edin"

Delikanlım, Ummadığım anda, Çabuk Olalım Aşkım gibi pek çok sevilen şarkıyı seslendiren ünlü şarkıcı ve söz yazarı Yıldız Tilbe, durdu durdu bombayı patlattı. Tarzı ve hayata karşı duruşu ile kendine has özellikleri olan Yıldız Tilbe, son yaptığı açıklamayla herkesi üzdü. Aynı tadı veren şarkıları yapmanın imkansız olduğunu söyleyen Tilbe "Eskilerle idare edin" dedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 13:59 Güncelleme 10 Ocak 2024, 14:10
Yıldız Tilbe bu kez şarkılarıyla değil sözleriyle yürek yaktı Bir daha şarkı yapmam imkansız eskilerle idare edin 1

'Delikanlım', 'Çabuk Olalım Aşkım', 'Yürü Anca Gidersin' gibi şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe son açıklamasıyla herkesi üzdü.

Yıldız Tilbe bu kez şarkılarıyla değil sözleriyle yürek yaktı Bir daha şarkı yapmam imkansız eskilerle idare edin 2

Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı bir mekanda bir genci öpmesiyle çok konuşulmuştu Tilbe.

Yıldız Tilbe bu kez şarkılarıyla değil sözleriyle yürek yaktı Bir daha şarkı yapmam imkansız eskilerle idare edin 3

Yıldız Tilbe'nin genç bir adamı öptüğü görüntüler sosyal medyada "Yeni aşkı" olarak yayılmıştı.

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