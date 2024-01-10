40 yaşındaki Ceren Benderlioğlu’ndan cesur paylaşım! “Ufak bir kaçamak” deyip yayınladı! EDHO’nun Ömür’üydü...

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Benderlioğlu, en cesur haliyle takipçilerinin karşısına çıktı. Sıfır makyaj kameraya poz veren Benderlioğlu'nun duru güzelliği tam not aldı. İşte Ceren Benderlioğlu'nun "Ufak bir kaçamak" deyip yayınladığı o fotoğraf...
Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Benderlioğlu, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, en cesur haliyle verdiği pozu Instagram'da yayınladı. Bakım yaptırmaya giden ünlü oyuncu, o anlara ait bir kareyi "Ufak bir kaçamak" notuyla paylaştı.
Cesaretini konuşturan ünlü oyuncu, en doğal halini yakın çekim yayınladıktan kısa süre sonra gündem oldu.