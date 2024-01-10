Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu’nun babası bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Tatar Ramazan’ın yıldızı...

Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy, Emre Bey gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Bayındır Bey'i canlandıran Deniz Hamzaoğlu hakkındaki bir gerçek şaşkına çevirdi. Hamzaoğlu'nun Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken "Hiç benzemiyorlar" yorumu yapıldı. Kuruluş Osman'ın Bayındır Bey'i Deniz Hamzaoğlu bakın hangi Yeşilçam yıldızının oğluymuş...
Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği, ATV ekranlarını reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna Bayındır Bey karakteriyle dahil olan Deniz Hamzaoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Deniz Hamzaoğlu'nun Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Hamzaoğlu'nun babasının Tatar Ramazan, Keloğlan Aramızda, Köroğlu gibi filmlerde rol aldığı ortaya çıktı.