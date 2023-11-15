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Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesini görenler "Güzellik genetik" demeden edemedi! Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u meğer...

Atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman, her çarşamba izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Nefes kesen anlara sahne olan Kuruluş Osman aynı zamanda global çapta bir şöhrete de kavuştu. Bu şöhret dizinin oyuncularına da yeni kapılar açtı. O isimlerden biri de Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy. Güzelliği ve yeteneğiyle izleyicinin takdirini kazanan, Berk Oktay'la evliliği parmakla gösterilen Atiksoy hakkında araştırma yapanlar annesini görünce bir kez daha hayran kaldı. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi.

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 14:58 Güncelleme 15 Kasım 2023, 14:58
Yıldız Çağrı Atiksoy’un annesini görenler Güzellik genetik demeden edemedi! Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u meğer... 1

Atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine Yıldız Çağrı Atiksoy hayat veriyor.

Yıldız Çağrı Atiksoy’un annesini görenler Güzellik genetik demeden edemedi! Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u meğer... 2

Umur Bey'in kızı olan Malhun Hatun, aynı zamanda Osman Bey'in eşidir. Babası Umur Bey tarafından büyütülen Malhun Hatun'un kardeşleri ise şehit olmuştur. Malhun Hatun'un oğlu ise Orhan Bey'dir.

Yıldız Çağrı Atiksoy’un annesini görenler Güzellik genetik demeden edemedi! Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u meğer... 3

Osman Bey'in her zaman yanında olan Malhun Hatun, Kayı Obası'nda söz sahibidir.

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