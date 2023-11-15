Nebahat Çehre milyonluk reklam teklifini elinin tersiyle itti! 10 milyon TL ve bir daire verilen reklamı "Hayır" demesinin nedeni ise...

Yılların eskitemediği oyuncu Nebahat Çehre'nin 29 Eki Cumhuriyet Bayramı paylaşımı, sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu... Geçtiğimiz günlerde Aşk-ı Memnu'da kızı Bihter'i canlandıran Beren Saat'le yan yana gelen Çehre çok konuşulmuştu. Attığı her adımla olay olan Çehre, bu kez reddetiği reklam anlaşmasıyla gündemde. Çehre bakın o milyonluk reklam anlaşmasını neden reddetmiş.