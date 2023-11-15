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Nebahat Çehre milyonluk reklam teklifini elinin tersiyle itti! 10 milyon TL ve bir daire verilen reklamı "Hayır" demesinin nedeni ise...

Yılların eskitemediği oyuncu Nebahat Çehre'nin 29 Eki Cumhuriyet Bayramı paylaşımı, sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu... Geçtiğimiz günlerde Aşk-ı Memnu'da kızı Bihter'i canlandıran Beren Saat'le yan yana gelen Çehre çok konuşulmuştu. Attığı her adımla olay olan Çehre, bu kez reddetiği reklam anlaşmasıyla gündemde. Çehre bakın o milyonluk reklam anlaşmasını neden reddetmiş.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 14:36 Güncelleme 15 Kasım 2023, 14:48
Nebahat Çehre milyonluk reklam teklifini elinin tersiyle itti! 10 milyon TL ve bir daire verilen reklamı Hayır demesinin nedeni ise... 1

Aşk-ı Memnu'nun 'Firdevs'i, 'Muhteşem Yüzyıl'ın 'Valide Sultan'ı ünlü sanatçı Nebahat Çehre, yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Nebahat Çehre milyonluk reklam teklifini elinin tersiyle itti! 10 milyon TL ve bir daire verilen reklamı Hayır demesinin nedeni ise... 2

Çehre, geçtiğimiz günlerde Aşk-ı Memnu'da kızı Bihter'e hayat veren Beren Saat'le bir araya gelmişti.

Nebahat Çehre milyonluk reklam teklifini elinin tersiyle itti! 10 milyon TL ve bir daire verilen reklamı Hayır demesinin nedeni ise... 3

Beren Saat ile Nebahat Çehre'nin yıllar sonra bir araya geldiği anlar kısa sürede viral olmuştu.

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