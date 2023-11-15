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En Büyük Şaban’ın Hülya’sı Nilgün Bubikoğlu’nun son haline bakın! Gören inanamadı! Kemal Sunal’ın partneri, Gülşen Bubikoğlu’nun kardeşi...

Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı En Büyük Şaban filmiyle hafızalara kazınan Nilgün Bubikoğlu, yıllar sonra gündem oldu. 1983 yapımı filmde sergilediği performansla dikkat çeken Bubikoğlu'nun son halini görenler "Tanıyamadım" yorumunda bulundu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun kendisi gibi Yeşilçam yıldızı olan kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu'nun son hali...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 15:01 Güncelleme 15 Kasım 2023, 15:12
En Büyük Şaban’ın Hülya’sı Nilgün Bubikoğlu’nun son haline bakın! Gören inanamadı! Kemal Sunal’ın partneri, Gülşen Bubikoğlu’nun kardeşi... 1

Şaban'ın memleketinden İstanbul'a amcasının oğlunu araması için gelmesiyle başlayan En Büyük Şaban filmiyle hafızalara kazınan Nilgün Bubikoğlu, yıllar sonra gündem oldu.

En Büyük Şaban’ın Hülya’sı Nilgün Bubikoğlu’nun son haline bakın! Gören inanamadı! Kemal Sunal’ın partneri, Gülşen Bubikoğlu’nun kardeşi... 2

Filmde Kemal Sunal ve Kamuran Usluer ile başrolü paylaşan oyuncunun, son hali merak edilip araştırıldı.

En Büyük Şaban’ın Hülya’sı Nilgün Bubikoğlu’nun son haline bakın! Gören inanamadı! Kemal Sunal’ın partneri, Gülşen Bubikoğlu’nun kardeşi... 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Bubikoğlu'nun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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