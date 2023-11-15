En Büyük Şaban’ın Hülya’sı Nilgün Bubikoğlu’nun son haline bakın! Gören inanamadı! Kemal Sunal’ın partneri, Gülşen Bubikoğlu’nun kardeşi...

Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı En Büyük Şaban filmiyle hafızalara kazınan Nilgün Bubikoğlu, yıllar sonra gündem oldu. 1983 yapımı filmde sergilediği performansla dikkat çeken Bubikoğlu'nun son halini görenler "Tanıyamadım" yorumunda bulundu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun kendisi gibi Yeşilçam yıldızı olan kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu'nun son hali...