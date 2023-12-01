Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın bebek heyecanı "Kendime gelemedim" Haberi alınca ayakları yerden kesildi

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay çiftin müjdeli haber! 2022'nin Eylül ayında meslektaşı Berk Oktay'la dünyaevine girmişti güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy. Ardından Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat veren Atiksoy hem eşi Berk Oktay, özel hayatları yakından takip edilen bir çift. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftten güzel haber geldi. Güzel oyuncu, "Berk'i ilk defa onu böyle gördüm" dedi.