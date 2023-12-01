Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın bebek heyecanı "Kendime gelemedim" Haberi alınca ayakları yerden kesildi

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay çiftin müjdeli haber! 2022'nin Eylül ayında meslektaşı Berk Oktay'la dünyaevine girmişti güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy. Ardından Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat veren Atiksoy hem eşi Berk Oktay, özel hayatları yakından takip edilen bir çift. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftten güzel haber geldi. Güzel oyuncu, "Berk'i ilk defa onu böyle gördüm" dedi.
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düğün yapmış, bir gün öncesinde de evlerinin bahçesinde nikâh masasına oturmuştu.
Oktay ve Atiksoy, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle mutluluğa 'evet' demişti.
Eşine olan aşkını sık sık dile getiren Oktay, Atiksoy için şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hayatıma girdiğin güne, bana dost, yoldaş olduğun güne, beni iyileştirdiğin her saniyeye şükürler olsun. Son nefesimi de senin yanında vermek dileğiyle"