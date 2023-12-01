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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un eski halini görenler "Sen de mi estetiklisin?" diye sormadan edemedi! Meğer...

İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan Kızılcık Şerbeti, cuma günlerinin adından söz ettiren yapımlarından biri. Ancak bazı isimler var ki diğerlerinden bir adım önde. Onlardan biri de Doğa'nın görümcesi Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç. Ailesine karşı verdiği mücadeleyle diziye ayrı bir renk katan Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç bu kez estetik iddilarıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 15:32 Güncelleme 01 Aralık 2023, 15:32
Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eski halini görenler Sen de mi estetiklisin? diye sormadan edemedi! Meğer... 1

Hatun, Havva'nın küçük ablası, kocası Hulusi'nin eli maşalı karısıdır. Entrikaya düşkünlüğünden olsa gerek, elini kirletmeyi hiç sevmez; her daim maşa kullanmayı tercih eder.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eski halini görenler Sen de mi estetiklisin? diye sormadan edemedi! Meğer... 2

Affet Beni dizisiyle adını duyuran genç oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç, şu sıralar sosyal medyanın yakından takip ettiği bir isim.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eski halini görenler Sen de mi estetiklisin? diye sormadan edemedi! Meğer... 3

Güzel oyuncu Kızılcık Şerbeti sonrası adeta kariyerinin kırılma noktasını yaşadı.

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