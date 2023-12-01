Aydilge "Eşime mesaj ve uygunsuz fotoğraf yollayan kadınlar olduğunu öğrendim" dedi sonra böyle seslendi! Eşi Utku Barış Andaç...

Ünlü şarkıcı Aydilge'den, eşi Utku Barış Andaç'a mesaj ve uygunsuz fotoğraflarını atan kadınlara ilginç uyarı... Ünlü şarkıcı Aydilge, 2028 yılında keman sanatçısı, Utku Barış Andaç'la dünyaevine girmişti. Kendine has sesi ve şarkı sözleriyle dikkat çeken Aydilge, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Eşi Utku Barış Andaç'a mesaj ve fotoğraf atan kadınlar olduğunu dile getiren Aydilge "Birkaç şey söylemek istiyorum" diyerek konuyla ilgili açıklama yaptı.