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Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'dan müjdeli haber! Geçen yıl Berk Oktay'la evlenen Yıldız Çağrı Atiksoy hamile

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay çiftin müjdeli haber! 2022'nin Eylül ayında meslektaşı Berk Oktay'la dünyaevine girmişti güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy. Ardından Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat veren Atiksoy hem eşi Berk Oktay, özel hayatları yakından takip edilen bir çift. Ünlü çift bugün müjdeli bir haber geldi. Atiksoy'un hamile olduğu, haber sonrası Berk Oktay'ın havalara uçtuğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 16:44 Güncelleme 24 Kasım 2023, 16:51
Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan müjdeli haber! Geçen yıl Berk Oktay’la evlenen Yıldız Çağrı Atiksoy hamile 1

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düğün yapmış, bir gün öncesinde de evlerinin bahçesinde nikâh masasına oturmuştu.

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan müjdeli haber! Geçen yıl Berk Oktay’la evlenen Yıldız Çağrı Atiksoy hamile 2

Oktay ve Atiksoy, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle mutluluğa 'evet' demişti.

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan müjdeli haber! Geçen yıl Berk Oktay’la evlenen Yıldız Çağrı Atiksoy hamile 3

Eşine olan aşkını sık sık dile getiren Oktay, Atiksoy için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayatıma girdiğin güne, bana dost, yoldaş olduğun güne, beni iyileştirdiğin her saniyeye şükürler olsun. Son nefesimi de senin yanında vermek dileğiyle"

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