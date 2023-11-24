Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'dan müjdeli haber! Geçen yıl Berk Oktay'la evlenen Yıldız Çağrı Atiksoy hamile

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay çiftin müjdeli haber! 2022'nin Eylül ayında meslektaşı Berk Oktay'la dünyaevine girmişti güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy. Ardından Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat veren Atiksoy hem eşi Berk Oktay, özel hayatları yakından takip edilen bir çift. Ünlü çift bugün müjdeli bir haber geldi. Atiksoy'un hamile olduğu, haber sonrası Berk Oktay'ın havalara uçtuğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.