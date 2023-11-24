Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti herkesi tongaya düşürdü "İkizlerin iki ismi olacak" Babalarının adlarını vereceklerini açıklamışlardı

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Çift geçtiğimiz günlerde de ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Şimdilerde ikiz bebekleri için gün sayan ünlü çift cephesinde heyecan dorukta. 6 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli geçtiğimiz günlerde bebeklerin adlarının babalarının adları olan İbrahim ve Sinan olacağını söylemişti. Ama işin aslı bambaşka çıktı.