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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti herkesi tongaya düşürdü "İkizlerin iki ismi olacak" Babalarının adlarını vereceklerini açıklamışlardı

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Çift geçtiğimiz günlerde de ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Şimdilerde ikiz bebekleri için gün sayan ünlü çift cephesinde heyecan dorukta. 6 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli geçtiğimiz günlerde bebeklerin adlarının babalarının adları olan İbrahim ve Sinan olacağını söylemişti. Ama işin aslı bambaşka çıktı.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 17:05 Güncelleme 24 Kasım 2023, 17:14
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti herkesi tongaya düşürdü İkizlerin iki ismi olacak Babalarının adlarını vereceklerini açıklamışlardı 1

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'le 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, anne olmak için gün sayıyor.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti herkesi tongaya düşürdü İkizlerin iki ismi olacak Babalarının adlarını vereceklerini açıklamışlardı 2

Uzun süreli bir birliktelikleri olan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 2021 yılında dünyaevine girdi. Çift şimdilerde tatlı bir heyecan yaşıyor.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti herkesi tongaya düşürdü İkizlerin iki ismi olacak Babalarının adlarını vereceklerini açıklamışlardı 3

Evliliklerinde 2 yılı geride bırakan çift, geçtiğimiz aylarda ikiz bebek beklediklerini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Şefkatli, bebeklerin Ocak ayında dünyaya geleceğini duyurmuştu.

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