Ağlama Anne dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Sıla Türkoğlu, ardından Yemin'de Suna karakterini canlandırdı ve adını geniş kitlelere duyurdu. Oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Türkoğlu, bu kez annesiyle gündeme geldi. Genç oyuncunun annesini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Anne-kızın benzerliği sosyal medyaya damga vururken "Annesi değil ikizi sanki!" yorumu yapıldı. İşte Sıla Türkoğlu'nun annesi...
Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başlayan Sıla Türkoğlu, son olarak Kızılcık Şerbeti ile izleyici karşısına geçti.
Oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Türkoğlu, bu kez annesiyle gündeme geldi.
24 yaşındaki genç oyuncunun annesi ile fotoğraflarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.