Sıla Türkoğlu’nun annesi kızını solladı! Görenin ağzı açık kaldı: Annesi değil ikizi sanki!

Ağlama Anne dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Sıla Türkoğlu, ardından Yemin'de Suna karakterini canlandırdı ve adını geniş kitlelere duyurdu. Oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Türkoğlu, bu kez annesiyle gündeme geldi. Genç oyuncunun annesini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Anne-kızın benzerliği sosyal medyaya damga vururken "Annesi değil ikizi sanki!" yorumu yapıldı. İşte Sıla Türkoğlu'nun annesi...