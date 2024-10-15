Yıldız Çağrı Atiksoy ev hallerini paylaştı! İşte Berk Oktay ve kızı Mira Milena’nın uyku mücadelesi

Yıldız Çağrı Atiksoy Kuruluş Osman'ın Berk Oktay ise İlişki Durumu: Karışık'ta kariyerinin adeta altın çağını yaşadı. Televizyon dünyasının sevilen iki ismi 2022 yılında birlikteliklerini nikah masasına taşıdı.

21 Mayıs'ta riskli bir doğum olduğu için acilen ameliyata alınan Yıldız Çağrı Atiksoy herhangi bir aksilik olmadan kızını kucağına aldı.