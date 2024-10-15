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Yıldız Çağrı Atiksoy ev hallerini paylaştı! İşte Berk Oktay ve kızı Mira Milena'nın uyku mücadelesi

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u olarak kariyerinde zirveye tırmanan Yıldız Çağrı Atiksoy, kendisi gibi oyuncu Berk Oktay ile 2022 yılında hayatını birleştirdi. 21 Mayıs'ta kızları Mira Milena'ya kavuşan çift özel hayatlarını ne kadar sosyal medyadan uzak tutmaya çalışsa da ara ara paylaşım yapıyorlar. Son olarak Yıldız Çağrı Atiksoy, ev hallerini sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Berk Oktay ve kızı Mira Milena'nın uyku mücadelesi!

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 20:22 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 20:32
Yıldız Çağrı Atiksoy ev hallerini paylaştı! İşte Berk Oktay ve kızı Mira Milena’nın uyku mücadelesi

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY EV HALLERİNİ PAYLAŞTI
Yıldız Çağrı Atiksoy, ev hallerini sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Berk Oktay ve kızı Mira Milena'nın uyku mücadelesi!

Yıldız Çağrı Atiksoy ev hallerini paylaştı! İşte Berk Oktay ve kızı Mira Milena’nın uyku mücadelesi

Yıldız Çağrı Atiksoy Kuruluş Osman'ın Berk Oktay ise İlişki Durumu: Karışık'ta kariyerinin adeta altın çağını yaşadı. Televizyon dünyasının sevilen iki ismi 2022 yılında birlikteliklerini nikah masasına taşıdı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ev hallerini paylaştı! İşte Berk Oktay ve kızı Mira Milena’nın uyku mücadelesi

21 Mayıs'ta riskli bir doğum olduğu için acilen ameliyata alınan Yıldız Çağrı Atiksoy herhangi bir aksilik olmadan kızını kucağına aldı.

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