O günü bekleyin! 17 Ekim’deki süper ayın burçlara etkileri! Koç, Aslan ve Oğlak’lar dikkat

17 Ekim 2024'te yılın en büyük ve en parlak süper ayını gözlemleme şansına sahip olacaklar. NASA'nın açıkladığına göre, bu özel doğa olayı gece boyunca gökyüzünde yer alacak ve çıplak gözle izlenebilecek. Ekim ayındaki bu dolunay, 2024 yılının dört süper ayından biri olarak dikkat çekiyor ve diğer dolunaylara kıyasla yüzde 7 daha büyük görünecek.

Ekim ayında gerçekleşen dolunay, "Avcı Ayı" olarak biliniyor. Bu isim, geleneksel olarak avcıların en aktif olduğu dönemden esinlenerek kullanılıyor. Dolunayın parlaklığı, avcıların gece avlarını kolayca görebilmesine olanak tanır. Avcı Ayı, hasat dolunayından sonraki dolunaydır ve bu dönemde tarlalar boşalmış, hayvanlar ise kışa hazırlık yaparak beslenmeye başlamıştır.

SÜPER AY NEDİR?

Süper ay, Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu perigee konumunda gerçekleşen dolunaydır. Bu durum, Ay'ın normalden daha büyük ve daha parlak görünmesine yol açar. Ancak bu fark, gözle algılamak için çok belirgin olmasa da, astronomi tutkunları için her zaman heyecan verici bir olaydır.

2024 yılında ilk süper ay, 18 Eylül'de Süper Hasat Ayı ile gerçekleşmişti. İkinci süper ay ise 17 Ekim'de "Süper Avcı Ayı" olarak gökyüzünde yerini alacak. Bu muhteşem doğa olayını kaçırmamak için o geceyi notlarınız arasına eklemeyi unutmayın.