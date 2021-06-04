Yıldız Çağrı Atiksoy, Birce Akalay, İbrahim Büyükak, Hande Soral şaştı kaldı! Levent Kırca'nın gelini Ayça Erturan'dan bebek sürprizi
Yıldız Çağrı Atiksoy, Birce Akalay, İbrahim Büyükak, Hande Soral şaştı kaldı! Levent Kırca'nın gelini Ayça Erturan'dan bebek sürprizi… Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Ayça Erturan, müjdeli haberi duyurdu. 4,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Erturan, güzel haberi ailesi ve dostlarına unutulmaz bir sürprizle verdi. Aralarında Yıldız Çağrı Atiksoy, Birce Akalay, İbrahim Büyükak, Hande Soral, Şükrü Özyıldız, Ebru Cündübeyoğlu, Hande Soral, Sarp Akkaya, Caner Erdeniz ve Müge Boz'un da yer aldığı pek çok ünlü isime içinde ultrason fotoğrafı olan bir hediye kutusu Ayça Erturan, arkadaşlarının verdiği tepkiyi kayıt altına almayı da ihmal etmedi. İşte o anlar…
04.06.2021 18:20
- Son Güncelleme: 04.06.2021 18:31
Ünlü oyuncu Ayça Erturan, 2014 yılında merhum Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftten müjdeli haber geldi.
4,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ayça Erturan, müjdeli haberi ailesi ve dostlarına, içinde ultrason fotoğrafı olan bir hediye kutusuyla verdi.
Erturan, aralarında Yıldız Atiksoy, Birce Akalay, İbrahim Büyükak, Hande Soral, Şükrü Özyıldız, Ebru Cündübeyoğlu, Hande Soral, Sarp Akkaya, Caner Erdeniz ve Müge Boz'un da yer aldığı pek çok ünlü isimlerin kutuyu açtıktan sonra verdikleri tepkiyi kayıt altına almayı da ihmal etmedi.
Kutuyu açan ünlü isimler, müjdeli haberini ilk başta şaka zannetti. Şaşkınlıkları yüzlerine yansıyan Ayça Erturan'ın arkadaşları, şoku kısa sürede atlatıp oyuncunun bebek sevincine ortak oldu.
"ONLARA KÜÇÜK SÜRPRİZLER YAPIN"
Çektiği görüntüleri video klip haline getirip sosyal medya hesabında paylaşan Erturan, "Onlara küçük sürprizler yapın" ifadelerini kullandı.