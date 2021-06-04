Alemin Kralı'nın Oben’i Birsu Demir sosyal medyayı yaktı kavurdu! Bikinili kano pozunu paylaştı Dua Lipa ile benzerliği…

Güzelliğiyle takipçilerini büyüleyen Birsu Demir'i sevenleri dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetmişti. Dua Lipa ile benzerliğiyle uzun süre gündem olan Birsu Demir, şimdi ise bikinili kano pozuyla çok konuşuldu.