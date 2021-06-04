Alemin Kralı'nın Oben’i Birsu Demir sosyal medyayı yaktı kavurdu! Bikinili kano pozunu paylaştı Dua Lipa ile benzerliği…
Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir sosyal medyayı yaktı kavurdu! Şafak Sezer'in başrolünü üstlendiği Alemin Kralı dizisinde can verdiği Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir'in değişimi olay olmuştu. Birsu Demir şimdi ise bikinili kano pozuyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabında geçen yıla ait bir karesinin yayınlayan Demir, sosyal medyayı adeta salladı. Güzelliğiyle dikkat çeken genç oyuncunun dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzerliği tekrar gündeme geldi. İşte genç oyuncu Birsu Demir'in sosyal medyayı sallayan o pozu…
04.06.2021 17:51
- Son Güncelleme: 04.06.2021 18:08