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Alemin Kralı'nın Oben’i Birsu Demir sosyal medyayı yaktı kavurdu! Bikinili kano pozunu paylaştı Dua Lipa ile benzerliği…

Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir sosyal medyayı yaktı kavurdu! Şafak Sezer'in başrolünü üstlendiği Alemin Kralı dizisinde can verdiği Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir'in değişimi olay olmuştu. Birsu Demir şimdi ise bikinili kano pozuyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabında geçen yıla ait bir karesinin yayınlayan Demir, sosyal medyayı adeta salladı. Güzelliğiyle dikkat çeken genç oyuncunun dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzerliği tekrar gündeme geldi. İşte genç oyuncu Birsu Demir'in sosyal medyayı sallayan o pozu…

04.06.2021 17:51 - Son Güncelleme: 04.06.2021 18:08
Alemin Kralı'nın Oben’i Birsu Demir sosyal medyayı yaktı kavurdu! Bikinili kano pozunu paylaştı Dua Lipa ile benzerliği…

Alemin Kıralı dizisinde can verdiği Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, yıllar içindeki değişimiyle hayranlarını şaşkına çevirmişti.

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Alemin Kralı'nın Oben’i Birsu Demir sosyal medyayı yaktı kavurdu! Bikinili kano pozunu paylaştı Dua Lipa ile benzerliği…

Güzelliğiyle takipçilerini büyüleyen Birsu Demir'i sevenleri dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetmişti. Dua Lipa ile benzerliğiyle uzun süre gündem olan Birsu Demir, şimdi ise bikinili kano pozuyla çok konuşuldu.

Alemin Kralı'nın Oben’i Birsu Demir sosyal medyayı yaktı kavurdu! Bikinili kano pozunu paylaştı Dua Lipa ile benzerliği…

Son olarak tbt paylaşımı yapan Birsu Demir'in bikinili kano pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Alemin Kralı'nın Oben’i Birsu Demir sosyal medyayı yaktı kavurdu! Bikinili kano pozunu paylaştı Dua Lipa ile benzerliği…

Birsu Demir, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımıyla adeta sosyal medyayı salladı.

Alemin Kralı'nın Oben’i Birsu Demir sosyal medyayı yaktı kavurdu! Bikinili kano pozunu paylaştı Dua Lipa ile benzerliği…

İşte genç oyuncu Birsu Demir'in çok konuşulan o paylaşımı…