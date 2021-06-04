Şeyma Subaşı yüzük fiyatının ardından nişan kutlamasıyla olay oldu! Ex görümceden şok hamle! 'Sabırsızlıkla bekliyorum' demişti...

Şeyma Subaşı yüzük fiyatının ardından nişan kutlamasıyla olay oldu! Geçtiğimiz aylarda eski görümcesinden gelen, "Can't wait to meet him" yorumu ile sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Şeyma, nişan kutlamasında da ex görümce Chicca Senia ile ayrılmadı. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den yaklaşık 1 milyon liralık tektaşla evlilik teklifi aldığı iddialarına köpüren Şeyma Subaşı Harry Winston yüzüğü ile gündeme gelirken bu kez de müstakbel eski görümcesi ile yaptığı paylaşımla, 'Ex enişte Guido'nun ikiziyle epey kanki olmuşlar' dedirtti. İşte Mohammed Alsaloussi hakkında, 'Onunla tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum' diyen Chicca Senia ile Şeyma Subaşı'nın nişan kutlamasında verdiği şaşkınlık veren o poz...

04.06.2021 19:25 - Son Güncelleme: 04.06.2021 19:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





