Şeyma Subaşı yüzük fiyatının ardından nişan kutlamasıyla olay oldu! Ex görümceden şok hamle! 'Sabırsızlıkla bekliyorum' demişti...
Şeyma Subaşı yüzük fiyatının ardından nişan kutlamasıyla olay oldu! Geçtiğimiz aylarda eski görümcesinden gelen, "Can't wait to meet him" yorumu ile sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Şeyma, nişan kutlamasında da ex görümce Chicca Senia ile ayrılmadı. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den yaklaşık 1 milyon liralık tektaşla evlilik teklifi aldığı iddialarına köpüren Şeyma Subaşı Harry Winston yüzüğü ile gündeme gelirken bu kez de müstakbel eski görümcesi ile yaptığı paylaşımla, 'Ex enişte Guido'nun ikiziyle epey kanki olmuşlar' dedirtti. İşte Mohammed Alsaloussi hakkında, 'Onunla tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum' diyen Chicca Senia ile Şeyma Subaşı'nın nişan kutlamasında verdiği şaşkınlık veren o poz...
04.06.2021 19:25
- Son Güncelleme: 04.06.2021 19:41
'SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM' DEMİŞTİ...
Şeyma Subaşı yüzük fiyatının ardından nişan kutlamasıyla olay oldu! 3 aylık hamile olduğuna yönelik iddialarla gündeme bomba gibi düşen Şeyma Subaşı Mısırlı Meedo'su ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
Acun Ilıcalı'dan 8 yaşında Melisa Ilıcalı adında bir kızı olan Şeyma Subaşı daha önce verdiği bir röportajda Meedo ile Melisa'nın çok iyi anlaştığını ifade etmişti.
'KLEOPATRA BİLE MISIR'I BU KADAR SÖMÜRMEDİ'
'En Zengin Araplar' listesinde olan Şeyma Subaşı'nn sevgilisinin serveti merak konusu oldu. Meedo'nun yıllık geliri 1.2 Milyar Dolar... Servetiyle sık sık gündeme gelen Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün nişanlandı.
ŞEYMA SUBAŞI EVLENİYOR
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra önce İtalyan Guido Senia ardından da Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı evlilik teklifini kabul etti.
Mısırlı yatırımcı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı romantik evlenme teklifini sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, nişan kutlamalarını da takipçilerine sunmayı ihmal etmedi.