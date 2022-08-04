Yıldız Asyalı keman çalarken sahnede fena düştü! Arda Kural ile büyük aşk yaşamıştı: "Kırk yılın başı bir dekolteli dans yapacakken..."
Arda Kural ile büyük aşk yaşamıştı... Yıldız Asyalı keman çalarken sahnede fena düştü o anlar korkuttu. İstifini bozmayan Yıldız, kemanını çalmaya devam etti, arkadaşları da gülerek ona eşlik etti. Yıldız Asyalı Instagram'dan o anları, "Kırk yılın başı bir dekolteli dans yapacakken ben" notuyla paylaştı. Asyalı, geçtiğimiz şubat ayında yıllar önce büyük aşk yaşadığı sevgilisi Arda Kural ile bir araya gelmiş ve itiraflarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.
04.08.2022 15:41 - Son Güncelleme: 04.08.2022 16:01
Arda Kural ile büyük aşk yaşamıştı... Yıldız Asyalı keman çalarken sahnede fena düştü! İstifini bozmayan Yıldız'ın o anları korkuttu!
Yıllar önce aşk yaşadığı Arda Kural ile geçtiğimiz aylarda bir araya gelen Yıldız, itiraflarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.