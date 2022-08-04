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Haberler Magazin Yıldız Asyalı keman çalarken sahnede fena düştü! Arda Kural ile büyük aşk yaşamıştı: "Kırk yılın başı bir dekolteli dans yapacakken..."

Yıldız Asyalı keman çalarken sahnede fena düştü! Arda Kural ile büyük aşk yaşamıştı: "Kırk yılın başı bir dekolteli dans yapacakken..."

Arda Kural ile büyük aşk yaşamıştı... Yıldız Asyalı keman çalarken sahnede fena düştü o anlar korkuttu. İstifini bozmayan Yıldız, kemanını çalmaya devam etti, arkadaşları da gülerek ona eşlik etti. Yıldız Asyalı Instagram'dan o anları, "Kırk yılın başı bir dekolteli dans yapacakken ben" notuyla paylaştı. Asyalı, geçtiğimiz şubat ayında yıllar önce büyük aşk yaşadığı sevgilisi Arda Kural ile bir araya gelmiş ve itiraflarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

04.08.2022 15:41 - Son Güncelleme: 04.08.2022 16:01
Yıldız Asyalı keman çalarken sahnede fena düştü! İstifini bozmayan Yıldız’ın o anları korkuttu! Arda Kural ile büyük aşk yaşamıştı

Arda Kural ile büyük aşk yaşamıştı... Yıldız Asyalı keman çalarken sahnede fena düştü! İstifini bozmayan Yıldız'ın o anları korkuttu!

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Yıldız Asyalı keman çalarken sahnede fena düştü! İstifini bozmayan Yıldız’ın o anları korkuttu! Arda Kural ile büyük aşk yaşamıştı

Yıldız Asyalı, 17 Eylül 1980 tarihinde dünyaya geldi.

Yıldız Asyalı keman çalarken sahnede fena düştü! İstifini bozmayan Yıldız’ın o anları korkuttu! Arda Kural ile büyük aşk yaşamıştı

Yıldız Asyalı'nin müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve beş yaşında piyano çalmayı öğrendi.

Yıldız Asyalı keman çalarken sahnede fena düştü! İstifini bozmayan Yıldız’ın o anları korkuttu! Arda Kural ile büyük aşk yaşamıştı

Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda görev aldı.

Yıldız Asyalı keman çalarken sahnede fena düştü! İstifini bozmayan Yıldız’ın o anları korkuttu! Arda Kural ile büyük aşk yaşamıştı

Yıllar önce aşk yaşadığı Arda Kural ile geçtiğimiz aylarda bir araya gelen Yıldız, itiraflarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

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