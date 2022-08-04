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Şeflerin sabır sınavı Gülistan Instagram'da! Masterchef'e 'telefonum yok arkadaşım yok' deyip damga vurdu çift tadımdan elendi

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, 2022 sezonuna epey hızlı başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'e geçtiğimiz günlerde, Gülistan Şalk adlı yarışmacı damgasını vurmuştu. Telefonu ve arkadaşı olmadığını söyleyen Gülistan Şalk, başta şefleri sonra da tüm Türkiye'yi şoke etmişti. Sonrasında da bir takım ifşalar çıkmıştı, çift tadım yaptığı için de Masterchef'ten elenmiştim. Gülistan Şalk bu kez de Instagram hesabı açmasıyla gündeme geldi. Hakkında merak edilenlere de yanıt verdi. İşte detaylar...

04.08.2022 16:02 - Son Güncelleme: 04.08.2022 16:03
Şeflerin sabır sınavı Gülistan Instagram’da! Masterchef’e ’telefonum yok arkadaşım yok’ deyip damga vurdu çift tadımdan elendi

Masterchef'in önceki akşam yayınlanan 2.tur etabına yarışan isimlerden biri de 'telefon ve sosyal medya kullanmıyorum' açıklamasıyla herkesi şoke eden Gülistan Şalk'tı.

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Şeflerin sabır sınavı Gülistan Instagram’da! Masterchef’e ’telefonum yok arkadaşım yok’ deyip damga vurdu çift tadımdan elendi

Ancak Gülistan Şalk üçlü elemede büyük bir şok yaşamıştı.

Şeflerin sabır sınavı Gülistan Instagram’da! Masterchef’e ’telefonum yok arkadaşım yok’ deyip damga vurdu çift tadımdan elendi

Şef Mehmet Yalçınkaya, Gülistan'ın çift tadım yaptığını açıklamıştı. Bunun üzerine Gülistan Şalk'ın tabağı değerlendirmeye alınmamıştı.

Şeflerin sabır sınavı Gülistan Instagram’da! Masterchef’e ’telefonum yok arkadaşım yok’ deyip damga vurdu çift tadımdan elendi

Çift tadım nedeniyle yarışmaya veda eden Gülistan Şalk, ilk turda adından söz ettiren isimlerden biriydi.

Şeflerin sabır sınavı Gülistan Instagram’da! Masterchef’e ’telefonum yok arkadaşım yok’ deyip damga vurdu çift tadımdan elendi

Telefon kullanmadığını söyleyerek herkesi şaşkına çeviren 22 yaşındaki Gülistan Şark herkesi şaşırtmıştı.

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