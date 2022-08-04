Şeflerin sabır sınavı Gülistan Instagram'da! Masterchef'e 'telefonum yok arkadaşım yok' deyip damga vurdu çift tadımdan elendi
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, 2022 sezonuna epey hızlı başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'e geçtiğimiz günlerde, Gülistan Şalk adlı yarışmacı damgasını vurmuştu. Telefonu ve arkadaşı olmadığını söyleyen Gülistan Şalk, başta şefleri sonra da tüm Türkiye'yi şoke etmişti. Sonrasında da bir takım ifşalar çıkmıştı, çift tadım yaptığı için de Masterchef'ten elenmiştim. Gülistan Şalk bu kez de Instagram hesabı açmasıyla gündeme geldi. Hakkında merak edilenlere de yanıt verdi. İşte detaylar...
04.08.2022 16:02 - Son Güncelleme: 04.08.2022 16:03
Şef Mehmet Yalçınkaya, Gülistan'ın çift tadım yaptığını açıklamıştı. Bunun üzerine Gülistan Şalk'ın tabağı değerlendirmeye alınmamıştı.
Çift tadım nedeniyle yarışmaya veda eden Gülistan Şalk, ilk turda adından söz ettiren isimlerden biriydi.