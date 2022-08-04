Pınar Deniz kızıl saçlarıyla ağızları açık bıraktı sosyal medyayı ikiye böldü! Görenler: "Hürrem Sultan olmuşsun"
Pınar Deniz kızıl saçlarıyla ağızları açık bıraktı sosyal medyayı ikiye böldü! 28 yaşındaki oyuncuyu görenler, "Hürrem Sultan olmuşsun" demeden geçmedi. Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu imaj değiştirdi. Pınar Deniz, Instagram'dan son halini takipçileri ile paylaştı kısa sürede gündem oldu. Kimileri Pınar'a, "Her haliyle güzel" derken kimileri ise, "Olmamış" yorumları yaptı.
04.08.2022 15:17 - Son Güncelleme: 04.08.2022 15:25
"HÜRREM SULTAN OLMUŞSUN"
Pınar Deniz kızıl saçlarıyla ağızları açık bıraktı sosyal medyayı ikiye böldü!
Yeni dijital platformda yer alacak olan güzel oyuncu Pınar Deniz'in değişimi herkesi şoke etti. Saçlarını kızıl renge boyatan güzel oyuncu adeta bambaşka biri oldu.
Yeni projesinde Yasemin karakterine hayat verecek olan güzel oyuncu Pınar Deniz'in değişimi görenleri şaşırttı.