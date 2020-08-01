Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın evliliği sadece 30 gün sürdü: Zaten resmi nikahımız yoktu

Kerem Saka düğünde "Çocuklarımıza çok düşkünüz. Karantina sürecinde hep beraberdik. Bir gün biz yemek yerken çocuklar oynuyordu, o sırada bir boşluk bulup evlilik teklif edebildim" diye konuşmuştu.

Sadece 30 gün süren Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın ayrılık nedeni ise şoke etti.