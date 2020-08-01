Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın evliliği sadece 30 gün sürdü: Zaten resmi nikahımız yoktu
Ekran önünde büyüyen isimlerden biri olan oyuncu Yıldız Asyalı, 29 Haziran'da yönetmen Kerem Saka ile Bodrum'da nikah masasına oturmuştu. Evliliğe çok hızlı karar veren Yıldız Asyalı ile Kerem Saka aynı hızla ayrıldı. Evliliği 30 gün süren Yıldız Asyalı'nın açıklamaları da en az ayrılık haberi kadar şaşırttı.
01.08.2020 12:55
- Son Güncelleme: 01.08.2020 12:55
"Havyan barınağından bir köpek sahiplendim. Kerem'in bana verdiği 1000 lira ile nakliye ücretini ödeyerek köpeğime kavuştum. Kerem buna çok kızdı ve beni sürükleyerek evden attı. Bu olaydan sonra benim için Kerem sayfası kapandı, bitti. Zaten resmi nikahımız yok, sadece düğün yapmıştık"
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