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Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın evliliği sadece 30 gün sürdü: Zaten resmi nikahımız yoktu

Ekran önünde büyüyen isimlerden biri olan oyuncu Yıldız Asyalı, 29 Haziran'da yönetmen Kerem Saka ile Bodrum'da nikah masasına oturmuştu. Evliliğe çok hızlı karar veren Yıldız Asyalı ile Kerem Saka aynı hızla ayrıldı. Evliliği 30 gün süren Yıldız Asyalı'nın açıklamaları da en az ayrılık haberi kadar şaşırttı.

01.08.2020 12:55 - Son Güncelleme: 01.08.2020 12:55
Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın evliliği sadece 30 gün sürdü: Zaten resmi nikahımız yoktu

Oyuncu Yıldız Asyalı ve Arka Sokaklar'ın ikinci yönetmeni Kerem Saka, geçtiğimiz ay Gümüşlük'te yapılan sade bir düğünle evlenmişti.

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Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın evliliği sadece 30 gün sürdü: Zaten resmi nikahımız yoktu

Yıldız Asyalı çok hızlı gelişen evlilik kararı ile ilgili, "4 ay önce tanıştık, gelinliğimi kafamda hazırlamıştım, teklif geldiği gibi her şeyi organize ettim" demişti. Evliliğe çok hızlı karar veren Yıldız Asyalı ile Kerem Saka aynı hızla ayrıldı.

Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın evliliği sadece 30 gün sürdü: Zaten resmi nikahımız yoktu

Kerem Saka düğünde "Çocuklarımıza çok düşkünüz. Karantina sürecinde hep beraberdik. Bir gün biz yemek yerken çocuklar oynuyordu, o sırada bir boşluk bulup evlilik teklif edebildim" diye konuşmuştu.

Sadece 30 gün süren Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın ayrılık nedeni ise şoke etti.

Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın evliliği sadece 30 gün sürdü: Zaten resmi nikahımız yoktu

Sadece 30 gün süren evlilik ardından boşanma kararı alan ikiliden Yıldız Asyalı, ayrılığın nedenini '2. Sayfa' programına şu sözlerle anlattı:

Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın evliliği sadece 30 gün sürdü: Zaten resmi nikahımız yoktu

"Havyan barınağından bir köpek sahiplendim. Kerem'in bana verdiği 1000 lira ile nakliye ücretini ödeyerek köpeğime kavuştum. Kerem buna çok kızdı ve beni sürükleyerek evden attı. Bu olaydan sonra benim için Kerem sayfası kapandı, bitti. Zaten resmi nikahımız yok, sadece düğün yapmıştık"

Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın evliliği sadece 30 gün sürdü: Zaten resmi nikahımız yoktu

Yıldız Asyalı, ilk evliliğini 2015 tarihinde iş insanı Emre Vatansever ile yaptı ve iki yıl sonra anlaşmalı olarak boşandı.

Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın evliliği sadece 30 gün sürdü: Zaten resmi nikahımız yoktu

Asyalı'nın bu evliliğinden Ayşe Mira adında bir kızı var.

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