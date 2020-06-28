Haberler Galeri Magazin Yıldız Asyalı aradığı aşkı Arka Sokaklar dizi setinde buldu! İkinci kez gelinlik giyen Yıldız Asyalı'nın gözyaşları...

Yıldız Asyalı aradığı aşkı Arka Sokaklar dizi setinde buldu! İkinci kez gelinlik giyen Yıldız Asyalı'nın gözyaşları...

Bir dönemin en ünlü aşıkları Yıldız Asyalı ile Arda Kural'dı. Gözde aşıkların her hareketleri merakla izleniyordu. Fakat süpriz bir şekilde yollarını ayırdılar ve bu aşk tarihin tozlu sayfalarına gömüldü. Geçtiğimiz yıl, Arda Kural hakkında açıklamada bulunan Yıldız Asyalı, 2015 - 2017 yılları arasında Emre Vatansever ile evli kalmış ve bu evlilikten Ayşe Mira adında bir evlada sahip olmuştu. Asyalı ikinci kez evleniyor. Aradığı aşkı Arka Sokaklar dizi setinde bulan Yıldız Asyalı, gelinlik provasında gözyaşlarına hakim olamadı. Arka Sokaklar dizisinin 2. yönetmeni ile dünyaevine girecek olan Yıldız Asyalı kimdir?

28.06.2020 12:03 - Son Güncelleme: 28.06.2020 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





