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Yıldız Asyalı aradığı aşkı Arka Sokaklar dizi setinde buldu! İkinci kez gelinlik giyen Yıldız Asyalı'nın gözyaşları...

Bir dönemin en ünlü aşıkları Yıldız Asyalı ile Arda Kural'dı. Gözde aşıkların her hareketleri merakla izleniyordu. Fakat süpriz bir şekilde yollarını ayırdılar ve bu aşk tarihin tozlu sayfalarına gömüldü. Geçtiğimiz yıl, Arda Kural hakkında açıklamada bulunan Yıldız Asyalı, 2015 - 2017 yılları arasında Emre Vatansever ile evli kalmış ve bu evlilikten Ayşe Mira adında bir evlada sahip olmuştu. Asyalı ikinci kez evleniyor. Aradığı aşkı Arka Sokaklar dizi setinde bulan Yıldız Asyalı, gelinlik provasında gözyaşlarına hakim olamadı. Arka Sokaklar dizisinin 2. yönetmeni ile dünyaevine girecek olan Yıldız Asyalı kimdir?

28.06.2020 12:03 - Son Güncelleme: 28.06.2020 12:06
Yıldız Asyalı aradığı aşkı Arka Sokaklar dizi setinde buldu! İkinci kez gelinlik giyen Yıldız Asyalı'nın gözyaşları...

Yıldız Asyalı, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. 2015 yılında evlendiği Emre Vatansever'den 2018 yılında boşanan 40 yaşındaki Asyalı, Arka Sokaklar dizisinin 2. yönetmeni Kerem Saka ile dünyaevine giriyor. 4 aydır sevgili olan çift yarın nikah masasına oturacak.

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Yıldız Asyalı aradığı aşkı Arka Sokaklar dizi setinde buldu! İkinci kez gelinlik giyen Yıldız Asyalı'nın gözyaşları...

İkinci kez evlenecek olan Yıldız Asyalı, gelinlik provasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Yıldız Asyalı aradığı aşkı Arka Sokaklar dizi setinde buldu! İkinci kez gelinlik giyen Yıldız Asyalı'nın gözyaşları...

Yıldız Asyalı ve müstakbel eşi Kerem Saka...

Yıldız Asyalı aradığı aşkı Arka Sokaklar dizi setinde buldu! İkinci kez gelinlik giyen Yıldız Asyalı'nın gözyaşları...

Onlar bir dönemin en gözde çiftlerindend biriydi. Yıldız Asyalı ve Arda kural rol aldıkları dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. O dönem adından sıkça söz ettiren çift ardından yollarını ayırdı. Geriye ise bu görüntüler kaldı.

Yıldız Asyalı aradığı aşkı Arka Sokaklar dizi setinde buldu! İkinci kez gelinlik giyen Yıldız Asyalı'nın gözyaşları...

YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Aradan yıllar geçti ve Yıldız Asyalı, Arda Kural ile olan ilişkisi hakkında itiraflarda bulundu.

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