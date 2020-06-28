5 haftalık hamile olan Buse Varol kaza sonrası anlattı: Alişan'ı ilk kez çaresiz gördüm!

Eşi Alişan'ın sözlerine katılan Buse Varol ise şu ifadeleri kullandı; Bu travma kolay kolay atlatılabilecek bir şey değil otomobile her bindiğimizde aklımıza gelecek ama çok şükür hepimiz hayattayız Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Ben Alişan'ı ilk defa bu kadar çaresiz ağlarken ve bir şeyler yapmaya çalışırken gördüm. Sigorta şirketiyle ilgili bir şeyler çıkmış daha kazanın raporu bile çıkmadı.