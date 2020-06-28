5 haftalık hamile olan Buse Varol kaza sonrası anlattı: Alişan'ı ilk kez çaresiz gördüm!
Alişan, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde eşi Buse Varol ve oğlu Burak'ın da içinde bulunduğu araçla geçirdiği trafik kazası sonrasında sosyal medya hesabı Instagram'dan canlı yayın yaptı. Şarkıcı, kaskodan para aldı iddialarını yalanlarken eşi Buse Varol ise, "O travma kolay kolay atlatılacak bir şey değil. En büyük şükrettiğim şey, hepimiz hayattayız ve çok sağlıklıyız. Allah hiç kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Ben ilk defa Alişan'ı böyle çaresiz, ağlarken gördüm" dedi.
Alişan, geçtiğimiz hafta Manisa yolunda kaza geçirmiş; takla atan araçtan eşi, oğlu ve oğlunun bakıcısı yara almadan kurtulmuştu. Şarkıcı, kaskodan para aldı iddialarını yalanlarken eşi Buse Varol ise, "O travma kolay kolay atlatılacak bir şey değil. En büyük şükrettiğim şey, hepimiz hayattayız ve çok sağlıklıyız. Allah hiç kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Ben ilk defa Alişan'ı böyle çaresiz, ağlarken gördüm" dedi.
Kazayı yara almadan atlatan ünlü çift, muhabirlerle sohbet etti. Alişan, "Hâlâ şoktayız. Şimdi aracın yanından geliyoruz. Sakin kafayla araca bir daha baktım, gerçekten o araçtan nasıl sağ çıktık, bilemiyorum" dedi. Alişan da kaskodan para aldığı iddiaları için "Daha kazanın, eksiklerin raporu bile çıkmadı" dedi.
İşte Alişan ve Buse Varol'un açıklamaları; Allah bize bir şans daha verdi. Bir şeyleri ders olarak çıkarmamızı istedi. Ben araba kullanırken ne yapmamam gerektiğini, bundan sonra nasıl olmam gerektiğini anladım. Benim de bazı hatalarım muhakkak olmuştur, kimse hatasız değil bundan sonra daha dikkat ederek yaşayacağız.
Eşi Alişan'ın sözlerine katılan Buse Varol ise şu ifadeleri kullandı; Bu travma kolay kolay atlatılabilecek bir şey değil otomobile her bindiğimizde aklımıza gelecek ama çok şükür hepimiz hayattayız Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Ben Alişan'ı ilk defa bu kadar çaresiz ağlarken ve bir şeyler yapmaya çalışırken gördüm. Sigorta şirketiyle ilgili bir şeyler çıkmış daha kazanın raporu bile çıkmadı.
SİTEM ETTİ!
Alişan, geçtiğimiz hafta Manisa yolunda kaza geçirmiş; takla atan araçtan eşi, oğlu ve oğlunun bakıcısı yara almadan kurtulmuştu. Sosyal medya hesabından kazayı anlatan ünlü şarkıcı, bu kötü olayla bile dalga geçenlere isyan etti. Alişan, kazada oğlunun üzerine kapaklanarak yara almasını önleyen Vietnamlı bakıcıya da minnet duyduğunu belirtti.