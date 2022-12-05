Yılbaşı gecesi bakın hangi ünlüler dünyaya gelmiş! 31 Aralık’ta doğan ünlüler ortaya çıktı! Muhterem Nur, İbrahim Tatlıses...

Yeni yıl gelirken 31 Aralık'ta doğan ünlüler merak edildi. Her yıl en çok araştırılan konular arasında '31 Aralık ve 1 Ocak'ta doğan ünlüler' giriyor. Peki 31 Aralık'ta, 1 Ocak'ta doğan ünlüler kimler? İşte Türk ve yabancı ünlülerin doğum tarihleri: Muhterem Nur, İbrahim Tatlıses, Anthony Hopkins...