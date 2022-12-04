2 çocuk babası Engin Altan Düzyatan’ın itirafları çok konuşuldu! “Kendini bir şey zannediyorsun” Çöp Adam dizisinin Tamer’i...

Kendimi değiştirmek gibi bir derdim yok. Bu konuyla ilgili çıkan fotoğrafın açıkçası iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. O fotoğraf çok hasta olduğum bir sabah, 8.00'de, uykusuz geçen birkaç gecenin üzerine, ekran üzerinden çekilmiş. Ben doğruları söyleyeyim de sonuç olarak herkes istediğini düşünmekte serbest"