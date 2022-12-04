2 çocuk babası Engin Altan Düzyatan’ın itirafları çok konuşuldu! “Kendini bir şey zannediyorsun” Çöp Adam dizisinin Tamer’i...
Elçin Sangu ile başrolünü üstlendiği Çöp Adam dizisiyle ekranlara dönen Engin Altan Düzyatan, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Düzyatan, özel hayatına dair soruları samimiyetle cevaplarken estetik iddialarına da net bir dille yanıt verdi. Öte yandan ünlü oyuncunun kendisiyle ilgili itirafları da çok konuşuldu. İşte Çöp Adam dizisinde Tamer karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın o açıklamaları...
Şimdilerde Çöp Adam dizisinde canlandırdığı Tamer karakteriyle izleyici karşısına çıkan Engin Altan Düzyatan, hem kariyer hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Düzyatan, son olarak estetik iddialarıyla gündem oldu.
ESTETİK İDDİALARINI YALANLADI
Hakan Gence'ye konuşan Engin Altan Düzyatan, "Estetik haberleri çıktı. Doğru muydu?" şeklindeki sorusunu şöyle cevapladı: "Estetiğim yok, burnumu yaptırmadım. Elmacıkkemiklerime, çeneme dolgu, botoks filan da yaptırmadım. Sonuçta yüzüyle iş yapan insanlarız. Çok fazla mimik yapıyorum. Kendime ama özellikle yüzüme herkese oranla daha iyi bakmam gerek. Rutinlerimi uyguluyorum, tüm bakımlarımı düzenli olarak yaptırıyorum.
Kendimi değiştirmek gibi bir derdim yok. Bu konuyla ilgili çıkan fotoğrafın açıkçası iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. O fotoğraf çok hasta olduğum bir sabah, 8.00'de, uykusuz geçen birkaç gecenin üzerine, ekran üzerinden çekilmiş. Ben doğruları söyleyeyim de sonuç olarak herkes istediğini düşünmekte serbest"