Murat Boz'la aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan'dan itiraf: "Yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

"Yıllar içinde değiştim, büyüdüm ve olgunlaştım. Özgürlüğün farkına vardığım, kendimi keşfettiğim, bakış açımı değiştirdiğim bir dönemdeyim. İşkolik bir kadınım. Hırslar ve egolarla çok karşılaştım dersem yalan olur. Hayalini kurduğum bu yola çıkarken popülerlikten dolayı yaşayabileceklerime kendimi hazırladım. Aileme, işime, sevdiklerime aşkla bağlıyım. Aşk böyle bir kavram benim için."