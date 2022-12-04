Murat Boz'la aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan'dan itiraf: "Yeniden doğmuş gibi hissediyorum"
Murat Boz'la aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan'dan itiraf... Aslı Enver'den sonra bir bomba da eski sevgilisi Murat Boz'dan! Ayça Ayşin Turan'la aşk yaşadığı ortaya çıkan Murat Boz magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre Aslı Enver ile 'evlilik istemediği için' ayrıldığı iddia edilen Murat Boz artık evlenmek istiyor. Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra Murat Boz ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, bir dergiye verdiği röportajda bakın neler anlattı.
Oyuncu Ayça Ayşin Turan ile popçu Murat Boz, bir davette karşılaşmışlardı. Davette yakınlaştıkları hatta samimi bir şekilde dans ettikleri konuşulan çift birbirine aşık oldu.
Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan'ın başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. Çiftin, bu aşkı bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği öğrenildi. Hatta büyük aşkı Aslı Enver ile evlilik istemediği için ilişkisine son verdiği konuşulan Boz'un, artık evlenmek istediği iddia ediliyor. Bir deriye konuşan Ayça Ayşin Turan açıklamalarıyla dikkat çekti. İşte o açıklamalar...
"Yıllar içinde değiştim, büyüdüm ve olgunlaştım. Özgürlüğün farkına vardığım, kendimi keşfettiğim, bakış açımı değiştirdiğim bir dönemdeyim. İşkolik bir kadınım. Hırslar ve egolarla çok karşılaştım dersem yalan olur. Hayalini kurduğum bu yola çıkarken popülerlikten dolayı yaşayabileceklerime kendimi hazırladım. Aileme, işime, sevdiklerime aşkla bağlıyım. Aşk böyle bir kavram benim için."