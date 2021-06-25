Menajerimi Ara'nın Dicle'si bu kareyle herkesi şaşırttı! Ahsen Eroğlu'nun derin göğüs dekolteli pozu sonrası sosyal medya sallandı

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri 26 yaşındaki genç oyuncu Ahsen Eroğlu... Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, performansı ile hayranlarını kendine hayran bırakıyor. Dizi ile hayran sayısını bir hayli artıran başarılı oyuncunun sosyal medya hesabı takipçilerinin yakın markajında. Ahsen Eroğlu'nun bir dergi için verdiği poz sosyal medyayı salladı.

25.06.2021 11:29 - Son Güncelleme: 25.06.2021 11:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





