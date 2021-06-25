Menajerimi Ara'nın Dicle'si bu kareyle herkesi şaşırttı! Ahsen Eroğlu'nun derin göğüs dekolteli pozu sonrası sosyal medya sallandı
Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri 26 yaşındaki genç oyuncu Ahsen Eroğlu... Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, performansı ile hayranlarını kendine hayran bırakıyor. Dizi ile hayran sayısını bir hayli artıran başarılı oyuncunun sosyal medya hesabı takipçilerinin yakın markajında. Ahsen Eroğlu'nun bir dergi için verdiği poz sosyal medyayı salladı.
25.06.2021 11:29
- Son Güncelleme: 25.06.2021 11:29
Magazin dünyasında sık sık adından söz ettirmeye başlayan Ahsen Eroğlu son dönemin en çok yıldızını parlatan isimlerinden biri. Takipçilerinin yakın markajında olan Ahsen Eroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım sosyal medyayı salladı.
26 yaşında yetenekli oyuncunun bir dergi için verdiği poza beğeni ve yorum yağdı.
İŞTE SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN O FOTOĞRAF
Eroğlu'nun bu paylaşımına 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.
Ahsen Eroğlu geçtiğimiz günlerde tatil paylaşımlarıyla olay yaramıştı.
Ahsen Eroğlu 27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunu bitiren Ahsen Eroğlu, oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da aldı.