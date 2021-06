Hasan Can Kaya'nın gizemli sevgilisi sonunda ortaya çıktı! İşte Konuşular'ın yıldızı Hasan Can Kaya'nın 6 yaş büyük sevgilisi

Sosyal medya en çok da ona yaradı... Youtube'da yaptığı Konuşanlar programıyla yıldızlaşan ardından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformuna programını taşıyan Hasan Can Kaya son dönemin parlayan isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 31 yaşındaki ünlü ismin özel hayatı da merak ediliyor. Sık sık bir sevgilisi olduğunu dile getiren Hasan Can Kaya'nın sevgilisinin kim olduğu merak ediliyordu. Ve nihayet bu soru yanıt buldu. İşte başta Hasan Can Kaya'nın kendinden 6 yaş büyük sevgilisi olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

25.06.2021 13:17 - Son Güncelleme: 25.06.2021 13:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ