Hasan Can Kaya'nın gizemli sevgilisi sonunda ortaya çıktı! İşte Konuşular'ın yıldızı Hasan Can Kaya'nın 6 yaş büyük sevgilisi
Sosyal medya en çok da ona yaradı... Youtube'da yaptığı Konuşanlar programıyla yıldızlaşan ardından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformuna programını taşıyan Hasan Can Kaya son dönemin parlayan isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 31 yaşındaki ünlü ismin özel hayatı da merak ediliyor. Sık sık bir sevgilisi olduğunu dile getiren Hasan Can Kaya'nın sevgilisinin kim olduğu merak ediliyordu. Ve nihayet bu soru yanıt buldu. İşte başta Hasan Can Kaya'nın kendinden 6 yaş büyük sevgilisi olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
Son dönemin adından söz ettiren 'Konuşanlar' ile yıldızı bir anda parlayan Hasan Can Kaya sosyal medyanın da en çok merak ettiği isimlerden. Özel hayatı da markaj altında olan Hasan Can Kaya hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı.
YAŞ FARKINI SORUN ETMİYORLAR
Snob Magazin'in haberine göre; Uzun süredir Sultan San ile aşk yaşayan Hasan Can Kaya'nın sevgilisinden tam 6 yaş küçük olduğu öğrenildi. Hasan Can Kaya ile Sultan San'ın aradaki yaş farkını kafaya takmadığı ifade edildi. Hasan Can Kaya'nın sevgilisinden 6 yaş küçük olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. İkilinin evlilik konusunda aceleci davranmayacağı gelen bilgiler arasında.
Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Kaya'nın sürekli olarak adından söz ettiği Sultan San, BKM projelerinde de yer aldı.
Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, şimdilerde "Konuşanlar" programında yönetmen olarak görev alıyor.
İşte başta Hasan Can Kaya olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.