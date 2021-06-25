Hasan Can Kaya'nın gizemli sevgilisi sonunda ortaya çıktı! İşte Konuşular'ın yıldızı Hasan Can Kaya'nın 6 yaş büyük sevgilisi

Son dönemin adından söz ettiren 'Konuşanlar' ile yıldızı bir anda parlayan Hasan Can Kaya sosyal medyanın da en çok merak ettiği isimlerden. Özel hayatı da markaj altında olan Hasan Can Kaya hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı.

YAŞ FARKINI SORUN ETMİYORLAR

Snob Magazin'in haberine göre; Uzun süredir Sultan San ile aşk yaşayan Hasan Can Kaya'nın sevgilisinden tam 6 yaş küçük olduğu öğrenildi. Hasan Can Kaya ile Sultan San'ın aradaki yaş farkını kafaya takmadığı ifade edildi. Hasan Can Kaya'nın sevgilisinden 6 yaş küçük olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. İkilinin evlilik konusunda aceleci davranmayacağı gelen bilgiler arasında.