Yiğit Kirazcı’dan ayrıldıktan sonra o isimle anılmıştı... Yargı’nın Ceylin’i açıkladı Pınar Deniz’den aşk itirafı!

Deniz, avukatlık mesleğinin de oyunculuk kadar zor olduğunu söyleyerek, "Dizi güzel gidiyor, reytingler yüksek. Herkes severek izliyor, o yüzden çok mutluyum. Uzun süredir hiç televizyon izlemeyip bizim işi izliyor insanlar, mutlu oluyorum" dedi. Güzel oyuncu, sözlerine; "Avukat rolünü özümsedim, yakında avukat olarak çıkabilirim gerçekten. Avukat arkadaşlarıma hep danışıyordum. Zor bir meslek" şeklinde devam etti.