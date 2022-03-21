Yiğit Kirazcı'dan ayrıldıktan sonra o isimle anılmıştı... Yargı'nın Ceylin'i açıkladı Pınar Deniz'den aşk itirafı!
Yiğit Kirazcı'dan ayrıldıktan sonra o isimle anılmıştı... Yargı'nın Ceylin'i açıkladı, Pınar Deniz'den aşk itirafı geldi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen 'Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, gazetecilerle konuşarak hem yer aldığı sektörle, hem de özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Yargı dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu ile öpüşme sahnesi nedeni ile büyük aşk yaşadığı Yiğit Kirazcı'dan ayrıldığı ileri sürülen Pınar Deniz'in geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığı kulislerde dolaşmıştı. Deniz, o iddialara yanıt verdi.
PINAR DENİZ'DEN AŞK İTİRAFI!
Yiğit Kirazcı'dan ayrıldıktan sonra o isimle anılmıştı... Yargı'nın Ceylin'i aşk dedikodularına açıklık getirdi.
Oyuncu sevgilisi Yiğit Kirazcı ile sürpriz ayrılığın ardından adı ünlülerin avukatı Nail Gönenli ile anılan Pınar Deniz, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
'Yargı'da Avukat Ceylin Erguvan karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz gün alışveriş turuna çıktığı Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Ünlü isim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Deniz, avukatlık mesleğinin de oyunculuk kadar zor olduğunu söyleyerek, "Dizi güzel gidiyor, reytingler yüksek. Herkes severek izliyor, o yüzden çok mutluyum. Uzun süredir hiç televizyon izlemeyip bizim işi izliyor insanlar, mutlu oluyorum" dedi. Güzel oyuncu, sözlerine; "Avukat rolünü özümsedim, yakında avukat olarak çıkabilirim gerçekten. Avukat arkadaşlarıma hep danışıyordum. Zor bir meslek" şeklinde devam etti.