Özcan Deniz’in annesi oğlunun 24 yaş küçük sevgilisi için ‘rızam yok’ demişti! Samar Dadgar ilk kez açıkladı! Nikah tarihi...
Özcan Deniz'in annesi oğlunun 24 yaş küçük sevgilisi için 'rızam yok' demişti! Samar Dadgar ilk kez açıkladı! Önceki akşam Maslak'ta bir mekanda sahne alan Özcan Deniz'i yalnız bırakmayan sevgilisi, İranlı Samar Dadgar Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtladı. 15 aylık evliliği olaylı şekilde biten Özcan Deniz'in kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmasına anne Kadriye Deniz'in rızası olmadığı ileri sürülmüştü. Yaşananların ardından Samar Dadgar ilk kez konuştu, bakın neler söyledi.
21.03.2022 10:57 - Son Güncelleme: 21.03.2022 11:00
Özcan Deniz'in annesi oğlunun 24 yaş küçük sevgilisi için 'rızam yok' demişti! Önceki akşam sevgilisini izlemeye giden Samar Dadgar Instagram'dan takipçilerinin sorularına yanıt verdi, merak edilen nikah tarihi gerçeği hakkında ilk kez açıklama yaptı.
Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'la olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, biten evliliğinin ardından , kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
"RIZAM YOKTUR!"
Seren Serengil, yorumcusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınında, oğlunun eski eşi Feyza Aktan'la olaylı boşanma sonrası yeniden üzülmesini istemeyen anne Deniz'in, bu beraberlik için "Rızam yoktur" dediğini belirtmişti.