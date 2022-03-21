Özcan Deniz’in annesi oğlunun 24 yaş küçük sevgilisi için ‘rızam yok’ demişti! Samar Dadgar ilk kez açıkladı! Nikah tarihi...

'ŞİMDİLİK NİŞANLIYIM'

Bu yıl İstanbul Moda Akademisi'nden mezun olmayı, İran ve Londra'da mağaza açmayı hedeflediğini söyleyen Samar, evlilik konusunda gelen bir soruya ise "Şimdilik nişanlıyım." dedi.