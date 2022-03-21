Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in kardeşi ortalığı yakıp geçti! Aile boyu genetik güzellik! Adeta adı gibi Huri...

Öte yandan abla-kardeşin benzerliği dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, "Pınar'a ne kadar benziyorsun" , "Ablası değil ikizi sanki" ifadelerini kullandı. İşte başta Pınar Deniz olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...