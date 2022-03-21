Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz’in kardeşi ortalığı yakıp geçti! Aile boyu genetik güzellik! Adeta adı gibi Huri...
Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz, sosyal medyaya damga vurdu. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Huri Deniz, iddialı pozlarıyla çok konuşuldu. Güzelliğiyle kardeşi Pınar Deniz'i gölgede bırakan Huri Deniz'in de binlerce takipçisi bulunuyor. İşte başta Pınar Deniz olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.
21.03.2022 10:00 - Son Güncelleme: 21.03.2022 10:00
Yargı dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Deniz, ablası Huri Deniz ile gündeme geldi.
Huri Deniz, kız kardeşi Pınar Deniz'le pozunu takipçilerinin beğenisine sunmasının arından sosyal medyaya damga vurdu.