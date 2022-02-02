Yetiştirme yurdunda büyümüştü! Nursel Ergin'in biricik eşi bakın kim çıktı! Gelinim Mutfakta'nın ünlü sunucusu şimdilerde 3 kişilik aile saadeti yaşıyor

Nursel Ergin'in kızı Bengü ile yan yana görenler kardeş zannediyor. Verdiği bir röportajda "Arkadaş gibi takıldığım bir kızım var. İnsanlar çok şaşırıyor ama ben çok genç yaşta; 19'umda anne oldum" diyen ünlü sunucunun kızı Bengü de güzelliğiyle dikkat çekiyor...