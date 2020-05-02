Yeşim Erçetin kendinden 6 yaş küçük sevgilisi Tuğser Akyüz'le öpüşme videosu paylaştı: Aşkla kal
Ünlü manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin'den, Ramazan ayına yakışmayacak hareket... Kendisinden 6 yaş küçük olan spor eğitmeni Tuğser Akyüz ile aşk yaşayan 41 yaşındaki Yeşim Erçetin, karantina günlerini de onunla geçiriyor. Birlikte spor yaptıkları videoları Instagram hesabından paylaşan Yeşim Erçetin "Evde kal, aşkla kal" notuyla sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı. Daha önce 2 kez evlilik yapan Yeşim Erçetin'in bu videosu tepki topladı.
02.05.2020 14:16
- Son Güncelleme: 02.05.2020 14:16
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