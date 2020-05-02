RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeşim Erçetin kendinden 6 yaş küçük sevgilisi Tuğser Akyüz'le öpüşme videosu paylaştı: Aşkla kal

Ünlü manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin'den, Ramazan ayına yakışmayacak hareket... Kendisinden 6 yaş küçük olan spor eğitmeni Tuğser Akyüz ile aşk yaşayan 41 yaşındaki Yeşim Erçetin, karantina günlerini de onunla geçiriyor. Birlikte spor yaptıkları videoları Instagram hesabından paylaşan Yeşim Erçetin "Evde kal, aşkla kal" notuyla sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı. Daha önce 2 kez evlilik yapan Yeşim Erçetin'in bu videosu tepki topladı.

02.05.2020 14:16 - Son Güncelleme: 02.05.2020 14:16
Yeşim Erçetin kendinden 6 yaş küçük sevgilisi Tuğser Akyüz'le öpüşme videosu paylaştı: Aşkla kal

Geçtiğimiz haftalarda Yeşim Erçetin, yeni sevgilisini sosyal medya hesabı Instagram'a yüklediği fotoğraf ile duyurdu. Erçetin, bu kez kendisinden 6 yaş küçük spor eğitmeni Tuğser Akyüz ile birlikte olmaya başladı.

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Yeşim Erçetin kendinden 6 yaş küçük sevgilisi Tuğser Akyüz'le öpüşme videosu paylaştı: Aşkla kal

Yeni ilişkisini gözler önünde yaşayan Yeşim Erçetin, dün de sevgilisiyle evde spor yaptığı anların videosunu paylaştı.

Yeşim Erçetin kendinden 6 yaş küçük sevgilisi Tuğser Akyüz'le öpüşme videosu paylaştı: Aşkla kal

Kendisinden 6 yaş küçük olan Tuğser ile öpüşme videosunu yayınlayan Erçetin, "Evde kal aşkla kal" dedi.

Yeşim Erçetin kendinden 6 yaş küçük sevgilisi Tuğser Akyüz'le öpüşme videosu paylaştı: Aşkla kal

Sportif çift antrenmanlarını da sosyal medyada paylaşıyor.

Yeşim Erçetin kendinden 6 yaş küçük sevgilisi Tuğser Akyüz'le öpüşme videosu paylaştı: Aşkla kal

Şu sıralar mutluluğu Tuğser Akyüz ile yakalayan Yeşim Erçetin daha önce çok ünlü iki isimle evlilik yaptı. Peki bunlar kim dersiniz? İşte başta Yeşim Erçetin olmak üzere ünlülerin eski eşleri.

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