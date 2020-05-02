Arka Sokaklar'a kadar işledi! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı koronavirüse mi yakalandı?
13 yıldır ekranlarda olan ve ekranların en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'da koronavirüs paniği... Hüsnü Çoban coronavirüs mü oldu? Koronavirüs salgınına rağmen çekimlere devam ederek sektörde öncü bir rol üstlenen Arka Sokaklar'da oyuncular zaman zaman sahnelerde maske takıyor. Ancak koronavirüs Arka Sokaklar'a kadar işledi. Bakın nasıl...
Yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de ekrana gelen Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Hüsnü Çoban, sabah kalktığında hapşırıp tıksırarak kahvaltıya gelir. Onun bu hallerini gören ev halkı kaçmaya başlar. Hüsnü, bu olanlara anlam veremez ve kahvaltısına devam eder. Evdekiler ise, hastaneye gitmesini isterler. Hüsnü, bu uyarılara kulak asmaz ve emniyete gider.
Ekip arkadaşları da aynı evdekiler gibi davranır. Corona virüs salgını yüzünden ona yaklaşmazlar ve Rıza Baba onu eve göndermeyi başarır. Hüsnü evde dinlendiği sırada Çoban Ailesi ondan uzak durmaya gayret ederler. Ertesi gün Hüsnü hiç bir şey olmamış gibi sağlıklı bir şekilde kalkar. Herkes çok sevinir; fakat bu sırada, Nazike hapşırarak odaya gelir. Bir önceki gün Hüsnü neler yaşadıysa, aynısını Nazike'ye uygular. Sopayla dürte dürte Nazike'nin hastaneye gitmesini sağlar.