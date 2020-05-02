Arka Sokaklar'a kadar işledi! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı koronavirüse mi yakalandı?

Ekip arkadaşları da aynı evdekiler gibi davranır. Corona virüs salgını yüzünden ona yaklaşmazlar ve Rıza Baba onu eve göndermeyi başarır. Hüsnü evde dinlendiği sırada Çoban Ailesi ondan uzak durmaya gayret ederler. Ertesi gün Hüsnü hiç bir şey olmamış gibi sağlıklı bir şekilde kalkar. Herkes çok sevinir; fakat bu sırada, Nazike hapşırarak odaya gelir. Bir önceki gün Hüsnü neler yaşadıysa, aynısını Nazike'ye uygular. Sopayla dürte dürte Nazike'nin hastaneye gitmesini sağlar.