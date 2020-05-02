RAMAZAN İMSAKİYE
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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz evleniyor! Diz çöktü evlilik teklifi etti... 45 gündür karantinada olan çift...

Günlerce magazin sayfalarını süsleyen 'Aşk yaşıyorlar' dedikodularının ardından sonunda kabul ettiler ilişkilerini Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz. Aralarındaki yaş farkına dair eleştirilere kulaklarına tıkayan, Serenay Sarıkaya'nın Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın arasına girdiği iddialarına ses çıkarmayan çift şimdilerde aşklarını sosyal medyada ilan ediyor. 45 gündür koronavirüs karantinasında olan çift cephesinden flaş bir haber geldi. İddialara göre Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'ya diz çöküp evlenme teklif etti. Anlaşılan o ki, karantina sonrası düğün var. İşte sürpriz aşkla ilgili son dakika gelişmesi.

02.05.2020 13:25 - Son Güncelleme: 02.05.2020 14:11
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz evleniyor! Diz çöktü evlilik teklifi etti... 45 gündür karantinada olan çift...

Oyuncu Serenay Sarıkaya (28) ile komedyen Cem Yılmaz (46), geçtiğimiz şubat ayında Atina sokaklarında fotoğraflanmıştı. Bu görüntülerin ardından flaş birliktelik, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz evleniyor! Diz çöktü evlilik teklifi etti... 45 gündür karantinada olan çift...

Bir süre sessizliğini koruyan ünlü çift, sonrasında ilişkilerini açıklamıştı. Güzel oyuncu, Atina tatili dönüşü İstanbul Havalimanı'nda, "Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi" demişti.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz evleniyor! Diz çöktü evlilik teklifi etti... 45 gündür karantinada olan çift...

Usta komedyen ise "İlişkiniz nasıl başladı?" sorusuna, "Gördüğünüz gibi neşeli ve mutluyuz. Beraberliğimiz çok güzel gidiyor" yanıtını vermişti.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz evleniyor! Diz çöktü evlilik teklifi etti... 45 gündür karantinada olan çift...

Her sevgilisine geleneksel olarak bir şarkı söyleyen Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya için aracına binerken, Yalın'ın 'Küçücüğüm' parçasını söylemişti.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz evleniyor! Diz çöktü evlilik teklifi etti... 45 gündür karantinada olan çift...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle 45 gündür evde olan çift, birbirlerini daha iyi tanıyarak evlilik provası yaptı.

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