Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz evleniyor! Diz çöktü evlilik teklifi etti... 45 gündür karantinada olan çift...

Günlerce magazin sayfalarını süsleyen 'Aşk yaşıyorlar' dedikodularının ardından sonunda kabul ettiler ilişkilerini Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz. Aralarındaki yaş farkına dair eleştirilere kulaklarına tıkayan, Serenay Sarıkaya'nın Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın arasına girdiği iddialarına ses çıkarmayan çift şimdilerde aşklarını sosyal medyada ilan ediyor. 45 gündür koronavirüs karantinasında olan çift cephesinden flaş bir haber geldi. İddialara göre Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'ya diz çöküp evlenme teklif etti. Anlaşılan o ki, karantina sonrası düğün var. İşte sürpriz aşkla ilgili son dakika gelişmesi.