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Haberler Magazin Yeşim Ceren Bozoğlu “Afetzedenin mültecisi olmaz” deyip tepki gösterdi! Her satırıyla dikkat çekti! “Gel biz saran seven olalım...”

Yeşim Ceren Bozoğlu “Afetzedenin mültecisi olmaz” deyip tepki gösterdi! Her satırıyla dikkat çekti! “Gel biz saran seven olalım...”

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremler, 10 ilimizde büyük yıkıma sebep oldu. Arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken tüm Türkiye tek yürek oldu. Çoğunluk birlik çağrısında bulunurken bazı sosyal medya hesaplarında mültecilere karşı olumsuz algılar oluşturuldu. Bunun üzerine oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu bir paylaşımda bulundu. "Afetzedenin mültecisi olmaz" diyen oyuncu, her satırıyla dikkat çekti.

takvim.com.tr
15.02.2023 19:05 - Son Güncelleme: 15.02.2023 19:05
Yeşim Ceren Bozoğlu “Afetzedenin mültecisi olmaz” deyip tepki gösterdi! Her satırıyla dikkat çekti! “Gel biz saran seven olalım...”

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremler, 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşim Ceren Bozoğlu “Afetzedenin mültecisi olmaz” deyip tepki gösterdi! Her satırıyla dikkat çekti! “Gel biz saran seven olalım...”

Arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken tüm Türkiye tek yürek oldu. Çoğunluk birlik çağrısında bulunurken bazı sosyal medya hesaplarında mültecilere karşı olumsuz algılar oluşturuldu.

Yeşim Ceren Bozoğlu “Afetzedenin mültecisi olmaz” deyip tepki gösterdi! Her satırıyla dikkat çekti! “Gel biz saran seven olalım...”

Bunun üzerine oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu bir paylaşımda bulundu. "Afetzedenin mültecisi olmaz" diyen oyuncu, her satırıyla dikkat çekti.

Yeşim Ceren Bozoğlu “Afetzedenin mültecisi olmaz” deyip tepki gösterdi! Her satırıyla dikkat çekti! “Gel biz saran seven olalım...”

Ünlü oyuncu, 'mültecilere dair' başlığıyla yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı: "Allah yarattığına siyah, beyaz, Türk, Kürt, Suriyeli, mülteci demiyor.

Yeşim Ceren Bozoğlu “Afetzedenin mültecisi olmaz” deyip tepki gösterdi! Her satırıyla dikkat çekti! “Gel biz saran seven olalım...”

İnsan diyor. Dört kitap da aynı şeyi söylüyor. İnsan! Kurallar hepimiz için aynı. Hepimiz kardeşiz, insan kardeşiyiz, nokta.

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