Yeşim Ceren Bozoğlu “Afetzedenin mültecisi olmaz” deyip tepki gösterdi! Her satırıyla dikkat çekti! “Gel biz saran seven olalım...”
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremler, 10 ilimizde büyük yıkıma sebep oldu. Arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken tüm Türkiye tek yürek oldu. Çoğunluk birlik çağrısında bulunurken bazı sosyal medya hesaplarında mültecilere karşı olumsuz algılar oluşturuldu. Bunun üzerine oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu bir paylaşımda bulundu. "Afetzedenin mültecisi olmaz" diyen oyuncu, her satırıyla dikkat çekti.
15.02.2023 19:05 - Son Güncelleme: 15.02.2023 19:05
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremler, 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu.
Arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken tüm Türkiye tek yürek oldu. Çoğunluk birlik çağrısında bulunurken bazı sosyal medya hesaplarında mültecilere karşı olumsuz algılar oluşturuldu.
Bunun üzerine oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu bir paylaşımda bulundu. "Afetzedenin mültecisi olmaz" diyen oyuncu, her satırıyla dikkat çekti.