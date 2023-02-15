7,7’lik asrın felaketinin ardından Zehra Güneş’ten alkışlık hareket! Milli voleybolcu “Lütfen benimle iletişime geçin” deyip duyurdu
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinin ardından bölge halkı için tüm Türkiye tek yürek oldu. Birçok ünlü isim de taşın altına elini koydu. Kimisi yardım kampanyalarına katılırken kimisi yardım kolilerini taşıdı kimisi bölgeye Tır taşıdı kimisi ise bölgeye giderek depremzedelere destek oldu. Türk milletinin el ele verdiği bu dönemde Filenin Sultanları ve VakıfBank'ın önemli ismi Zehra Güneş'ten de alkışlık bir hamle geldi. Depremzedeler kolları sıvayan Zehra Güneş Lütfen benimle iletişime geçin" deyip harekete geçti.
15.02.2023 19:43 - Son Güncelleme: 15.02.2023 19:43
Eski Fenerbahçeli voleybolcu Kim Yeon-Koung, Zehra Güneş ve Ana Beatriz gibi spor camiasının tanınmış isimleri de yardıma katıldı.
Türk milletinin el ele verdiği bu dönemde Filenin Sultanları ve VakıfBank'ın önemli ismi Zehra Güneş'ten de alkışlık bir hamle geldi.