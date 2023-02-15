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Haberler Magazin 7,7’lik asrın felaketinin ardından Zehra Güneş’ten alkışlık hareket! Milli voleybolcu “Lütfen benimle iletişime geçin” deyip duyurdu

7,7’lik asrın felaketinin ardından Zehra Güneş’ten alkışlık hareket! Milli voleybolcu “Lütfen benimle iletişime geçin” deyip duyurdu

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinin ardından bölge halkı için tüm Türkiye tek yürek oldu. Birçok ünlü isim de taşın altına elini koydu. Kimisi yardım kampanyalarına katılırken kimisi yardım kolilerini taşıdı kimisi bölgeye Tır taşıdı kimisi ise bölgeye giderek depremzedelere destek oldu. Türk milletinin el ele verdiği bu dönemde Filenin Sultanları ve VakıfBank'ın önemli ismi Zehra Güneş'ten de alkışlık bir hamle geldi. Depremzedeler kolları sıvayan Zehra Güneş Lütfen benimle iletişime geçin" deyip harekete geçti.

takvim.com.tr
15.02.2023 19:43 - Son Güncelleme: 15.02.2023 19:43
7,7’lik asrın felaketinin ardından Zehra Güneş’ten alkışlık hareket! Milli voleybolcu “Lütfen benimle iletişime geçin” deyip duyurdu

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinin ardından bölge halkı için yardım kampanyaları başladı.

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7,7’lik asrın felaketinin ardından Zehra Güneş’ten alkışlık hareket! Milli voleybolcu “Lütfen benimle iletişime geçin” deyip duyurdu

Tüm Türkiye tek yürek olurken birçok ünlü isim de taşın altına elini koydu. Kimisi yardım kampanyalarına katılırken kimisi yardım kolilerini taşıdı kimisi bölgeye Tır taşıdı kimisi ise bölgeye giderek depremzedelere destek oldu.

7,7’lik asrın felaketinin ardından Zehra Güneş’ten alkışlık hareket! Milli voleybolcu “Lütfen benimle iletişime geçin” deyip duyurdu

Eski Fenerbahçeli voleybolcu Kim Yeon-Koung, Zehra Güneş ve Ana Beatriz gibi spor camiasının tanınmış isimleri de yardıma katıldı.

7,7’lik asrın felaketinin ardından Zehra Güneş’ten alkışlık hareket! Milli voleybolcu “Lütfen benimle iletişime geçin” deyip duyurdu

Türk milletinin el ele verdiği bu dönemde Filenin Sultanları ve VakıfBank'ın önemli ismi Zehra Güneş'ten de alkışlık bir hamle geldi.

7,7’lik asrın felaketinin ardından Zehra Güneş’ten alkışlık hareket! Milli voleybolcu “Lütfen benimle iletişime geçin” deyip duyurdu

Depremzedeler kolları sıvayan Zehra Güneş Lütfen benimle iletişime geçin" deyip harekete geçti.

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