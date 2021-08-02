Yeşilçam’ın yıldızı Fatma Girik bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı işte Bodrum’da yaşayan oyuncunun memleketi...
Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Girik bakın aslen nereli çıktı! Sert ve mağrur bakışlarıyla hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 12 Aralık 1942'de Münevver Girik ve Hayri Girik'in üç çocuğundan biri olarak dünyaya gelen usta oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. 60'lı yıllardan bu yana sayısız filmde rol alan Girik'in memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Şimdilerde 20 yıldır yaşadığı Bodrum'dan İstanbul'a taşınma kararı alan Fatma Girik'in memleketi bakın neresi çıktı...
02.08.2021 22:12
- Son Güncelleme: 02.08.2021 23:11
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, Bodrum'daki lüks villasını 40 milyon TL'ye satışa çıkardığı yönündeki haberlerle gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı da magazin gündeminde yer alan Fatma Girik'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.