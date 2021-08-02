Survivor Nagihan değişimiyle ağızları açık bıraktı! Yatak odası sırlarıyla olay olan Nagihan Karadere’nin son haline bakın

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, geçen aylarda yatak odası sırlarını ifşa etmişti. Karadere, Daha önce bir erkek arkadaşı olduğunu ve onunla cinsel anlamda çok iyi anlaştığını belirterek şöyle konuşmuştu: "Eski bir erkek arkadaşım vardı. Onunla cinsel anlamda yaşadıklarımı başka kimseyle yaşamadım. Hatta, ben boşanma arifesindeyken, kucağımda çocukla evime geldi ve kendisine kaçmamı söyledi"