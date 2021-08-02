Survivor Nagihan değişimiyle ağızları açık bıraktı! Yatak odası sırlarıyla olay olan Nagihan Karadere’nin son haline bakın
Survivor Nagihan değişimiyle ağızları açık bıraktı! Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, geçen aylarda cinsel ilişki itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yatak odası sırlarını ifşa ederek uzun süre adından söz ettiren Karadere, şimdi ise değişimiyle çok konuşuldu. Yarışma sonrası bir dizi estetik operasyonu geçiren Karadere'nin son halini görenler tanımakta zorlandı. Karadere için "Bu sen misin?", "Bambaşka biri olmuş" yorumları yapıldı. İşte Nagihan Karadere'nin son hali...
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, geçen aylarda yatak odası sırlarını ifşa etmişti. Karadere, Daha önce bir erkek arkadaşı olduğunu ve onunla cinsel anlamda çok iyi anlaştığını belirterek şöyle konuşmuştu: "Eski bir erkek arkadaşım vardı. Onunla cinsel anlamda yaşadıklarımı başka kimseyle yaşamadım. Hatta, ben boşanma arifesindeyken, kucağımda çocukla evime geldi ve kendisine kaçmamı söyledi"
"HER İLİŞKİSİNDEN SONRA KAPIMDA YATIYORDU"
Eski erkek arkadaşının sürekli kendisini aradığını anlatan Karadere, "Yaşadığı her ilişkide, ten uyumu bulamamasının ardından benimle iletişime geçiyor, kapıma geliyordu. Beni istediğini söylüyordu. Benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Ancak ben kabul etmiyordum" ifadelerini kullanmıştı.
Cinsel ilişki itirafıyla uzun süre gündemde kalan ve tepki çeken Nagihan Karadere, şimdi ise dış görünüşündeki değişimle gündeme geldi.