Taner Ölmez ve sevgilisini daha önce hiç böyle görmediniz! Taner Ölmez'i görenler şoke oldu!

Taner Ölmez, son dönemlerde başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiriyor. Bugüne kadar özel hayatıyla pek fazla gündeme gelmeyen 33 yaşındaki Taner Ölmez'in sevgilisinin Ece Çeşmioğlu olduğunu öğrenenler şoke oldu. Kendisi gibi sevgilisi de oyuncu olan Taner Ölmez'in özel hayatını yakın merceğe alan hayranları bu fotoğrafı görünce çok şaşıracak. 9 Ağustos 1986'da İstanbul'da doğan ve Tuncelili olan Ölmez, lise yıllarında aktif olarak tiyatroyla ilgilenmeye başladı ve ilk olarak Shakespeare'in ''Bir Yaz Gecesi Rüyası'' oyununda yer aldı. Lise eğitiminin ardından 2 yıl Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. Kendine özgü duruşu ve başarılı oyunculuğu ile tanıdığımız Taner Ölmez çocukken nasıldı? İşte Taner Ölmez'in çocukluk hali...

04.11.2019 14:50 - Son Güncelleme: 04.11.2019 15:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





